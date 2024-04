SPEKTAKL U BEOGRADU! Selektor Mirko Ždralo: Sve devojke su konkurentne za osvajanje medalje

Mlad, vredan, popločan rezultatima i trofejima, selektor svih ženskih selekcija Srbije Mirko Ždralo nalazi se pred novim izazovom zajedno sa seniorskim reprezentativkama Srbije. Tim od 12 bokseri u svim težinskim kategorijama pod vođstvom Ždrale od 18. do 28. aprila bije bitke za medalje na seniorskom Prvenstvu Evrope koje se održava u beogradskoj hali “Aleksandar Nikolić”.

Pregrst takmičenja u 2024. je iza i ispred ekipe Srbije, najvažnije je svakako šampionat “Starog kontinenta” u srpskoj prestonici.

“Apsolutno ispunjena godina što se tiče takmičenja. U međuvremenu smo imali kvalifikacije za Olimpijske igre, pored Natalije Šadrine i Vahida Abasova vizu je obezbedila i Sara Ćirković, a svo troje će biti u ekipi da pomognu svom timu na predstojećem takmičenju kako bi osvojili najsjajnije medalje i ostvarili istorijski rezultat. Ženska reprezentacija zaista izgleda dobro, po prvi put imamo bokserke u svih 12 kategorija na seniorskom prvenstvu i to je zaista velika stvar. Ono što je još značajnije jeste to da će sve devojke biti konkurentne za osvajanje medalje” – objašnjava selektor Ždralo.

Šansu za medalju u ringovima pod svodovima legendarne sportske dvorane u Beogradu traže 337 bokserki i boksera iz 34 zemlje sveta. Beograd je domaćin ovog istorijskog šampionata „Starog kontinenta“, 45. po redu za muškarce i 14. za žene u kome će biti podeljen nagradni fond osvajačima medalja u iznosu od milion dolara po prvi put u istoriji evropskih boks prvenstava.

“Svako Evropsko prvenstvo je priča za sebe i ovde je specifično to što Ukrajina, Engleska, Nemačka i države Skandinavije neće nastupati zbog bojkota. Ali imamo nikad jaču reprezentaciju Rusije i dosta drugih država koje spadaju u bokserske sile, tako da smatram da će ovo biti izuzetno jako takmičenje. Možemo da kažemo da smo već pre samog početka počeli da pišemo istoriju s obzirom na to da smo ostvarili rekord po broju učesnika. Verujem da će hala “Aleksandar Nikolić” biti ispunjena do poslednjeg mesta jer smo poznati po tome da imamo jako dobru publiku u svim sportovima i to zaslužuje boks, a naši bokseri i bokserke će se odužiti dobrim rezultatima”.

1 / 4 Foto: BSS

Trener juniorske svetske i evropske šampionke, aktuelne evropske šampionke do 22 godine Sare Ćirković, bokserskog kluba Obilić iz Zvornika i Malog Zvornika na čelo svih ženskih srpskih reprezentacija Srbije izabran je u avgustu 2023. Prvi put kao trener vodio je žensku juniorsku reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu (Sofija - Bugarska) 2020. godine gde su naše reprezentativke tada osvojile tri srebrne medalje.

Nakon ovog velikog rezultata Ždralo je izabran za selektora mlađih selekcija ženske bokserske reprezentacije Srbije. Na ovoj funkiciji je proveo dve godine i kao selektor osvojio šest Evropskih medalja, a sa ove funkcije se povukao prošle godine nakon što je Sara Ćirković osvojila Evropsko prvenstvo, i pehar za najbolju bokserku Evrope, kako bi posvetio dovoljno vremena Sari kao njen lični trener u pripremama za Svetsko prvenstvo što se ispostavilo kao ispravno jer je Sara postala svetski šampion u novembru 2022.

Ždralo je posvećen, radan i disciplinovan, a takve su i njegove izabranice koje ponosno nose grb Srbije i uvek imaju za cilj osvajanje medalje za svoju zemlju.

“Kada govorimo o medalja, o brojkama ne bih da pričam, ali svakako želimo da premašimo rezultat koji je do sad postigla ženska seniorska reprezentacija što po mom mišljenju ne bi trebalo da bude teško kad pogledamo na to da je Jelena Janjićijević osvojila bronzanu medalju na prethodnom Evropskom prvenstvu i tako se upisala u istoriju kao prva seniorska osvajačica medalje. Verujem da ćemo sada postići i još veći rezultat”.

Selektor Ždralo je u 2023. godini vodio seniorsku žensku reprezentaciju Srbije kao trener na Evropskim igrama gde je naša Natalija Šadrina osvojila srebrnu medalju i tim rezultatom se plasirala na Olimpijske igre, a na kvalifikacijama u za OI koje su održane u Italiji u martu 2024. pod njegovim vođstvom normu za plasman na smotru najboljih sportista sveta osvojila je Sara Ćirković.

“Što se tiče ženske selekcije Evropsko prvenstvo u Beogradu je i generalna proba pred Svetsko prventsvo koje će se takođe održati u Beogradu 2025. i gde ćemo imati celokupnu ekipu. Olimpijske igre su želja svakog trenera i selektora i uspeli smo u tome ove godine. To je za mene jako velika stvar i nadam se da ću u budućnosti ostvariti još veće ciljeve i rezultate” – zaključio je selektor srpskih boks dama Mirko Ždralo.

Žensku boks selekciju za EP u Beogradu čine: Kristina Nađ Varga, Nina Radovanović, Dragana Jovanović, Sara Ćirković, Anđela Branković, Natalija Šadrina, Kristina Koluhova, Milena Matović, Anastasija Lukajić, Nikolina Gajić, Elma Hajrović, Sara Miljković, selektor Mirko Ždralo i treneri Pedro Granado Rancel, Alan Bičenov, Saša Grdeljević i Stojan Knežević.

Kurir sport