VELJKO RAŽNATOVIĆ PUN UTISAKA: Ja uopšte nisam lak zalogaj nikome - najbitnije mi je bilo da ne obrukam Srbiju!

Pred velikim brojem gledalaca srpski bokser Veljko Ražnatović je u okršaju sa Rusom Ataevom Šarabutdinom poražen i ostao je bez finala EP, a na takmičenju je osvojio bronzanu medalju.

"Hvala vam. Lik je sila stvarno. Nema šta, čovek ima 400-500 mečeva. Naravno da sam želeo da pobedim, ali meni je najbitnije bilo da ne obrukam svoju zemlju, da ne obrukam naš Savez, da se vidi da smo mi ovde ozbiljni, da smo tu sa razlogom, što sam i pokazao ovim nokdaunom na kraju, iako to sudija nije računao. Defintivno jeste bio nokdaun", rekao je za "Arena Fight", a potom odgovorio navijaču koji je doviknuo "Tako se brani grb Srbije".

"Ljubi te brat. Nisam dozvolio ni da ga publika izviždi ni ništa. Stvarno je veliki šampion, ja uopšte nisam lak zalogaj nikome. To mi je i on sam rekao, tako da vidimo se opet kroz konopce. Opet ćete me gledati u bojama moje zemlje. Drago mi je da sam imao priliku da predstavljam Srbiju, drago mi je da sam delio ring sa tako velikom bokserskom veličinom i vidimo se opet, da nastavimo taj pobednički niz", poručio je Ražnatović i dodao da će ostati u boksu.

foto: BSS / Dragana Stjepanović

"Ostaću, ostaću naravno. Ovaj osećaj je nezamenljiv i želim još neku medalju da donesem, da bude nešto drugo osim bronze, to mi je sada cilj. Nema žala, nema ničega. Prelepo iskustvo za mene, nešto što ću unucima i deci prepričavati. Mislim da je ovo istorijski uspeh. Ne znam da li smo ikada više medalja uzeli. Znam da smo imali neke u vreme Mirka Puzovića i te ekipe. Znam da je bilo više finalista, tako da ovo je istorijski uspeh. Drago mi je što će moje ime biti jedno od imena koja su upisana u ovu našu kaznenu ekspediciju", rekao je Ražantović koji je na kraju zaključio:

"Mislim da sam dokazao da pripadam tu gde pripadam, u četiri najbolja boksera Evrope, iako je bio bolji od mene mislim da sam ga namučio", rekao je Veljko.

(Kurir sport)