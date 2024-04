FANTASTIČAN DAN ZA SRPSKI BOKS: Još tri finala za mušku selekciju Srbije na EP u Beogradu

U drugoj sesiji bitke za prolaz među dva najbolja na šampionatu Evrope za seniorke i seniore 2024. vodilo je devet reprezentativaca Srbije, prevođeni selektorom Milanom Piperskim i treneom Luis Frometa Matosom, Izdejstvovana su tri finala.

Na samom startu dva poraza, u kategoriji do 48kg Rade Joksimović izgubio je od Jermena Barghama Harufjunjana dok je u kategoriji do 51kg Omer Ametović poražen od Turčina Sameta Gumuša.

Zlato osvojeno pre dve godine u Istanbulu neće braniti u finalu srpski reprezentativac Vahid Abasov u kategoriji do 67kg. Predstavnik Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu Abasov poražen je u polufinalu šampionata Evrope u hali “Aleksandar Nikolić” od Gruzijca Laše Gurulija.

Prvo finale Srbiji u muškoj konkurenciji izborio je naš mladi as u kategoriji do 71kg Jovan Nikolić pobedivši Moldavca Vasilje Čebotarija. Demonstraciju čistih udaraca, pravi školski boks i maksimalnu motivisanost, puls šampiona od samog početka do kraja meča prezentovao je Nikolić. Pre dve godine Nikolić je osvojivši trofej Beogradskog pobednika jednog od najstarijih turnira u Evropi sa samo 20 godina pokazao da se radi o vanserijskom talentu, hrabrom i jedinstvenom mladiću.

Za zlato Nikolić će se boriti protiv Gruzijca Eskerhana Madieva.

“Mislio sam da će biti dosta teže, od protivnika sam već jednom izgubio 2021. godine, pa je ovo bio i neki revanš za to. Da li će biti lakše u finalu ili ne, nisam siguran. Ali mogu da garantujem da sam spreman na sve u potpunosti” – rekao je Nikolić.

U kategoriji do 75kg Almir Memić izgubio je od Rusa Džambulata Bižamova.

Drugo finale Srbiji kod muškaraca je nakon rovovske borbe u ringu A doneo u kateogoriji do 80kg mladi Rastko Simić savladavši Rusa Saveli Sadomea. Od samo početka sudara ova dva mlada šampiona plemenite veštine videlo se da će nijanse odlučiti i da će borba do kraja biti izjednačena, da će biti oko za oko zub za zub. Na kraju trijumf Rastka za veliko slavlje Srbije i šansa za zlato za koje će se boriti protiv Hrvata Gabrijela Veočića.

“Suvišno je komentarisati ovaj uspeh i prelepu atmosferu u hali,sve je bilo prelepo. Hvala svima što su me podržavali. I ako sam na početku imao povredu leve ruke, uspeo sam nekako da regulišem sve. Suvišno je bilo odbrojavanje koje mi je sudija dao jer sam se okliznuo. Imali smo dobaru taktiku i uspeo sam da pobedim. Mislim da će meč sa Veočićem biti jako zanimljiv” – istakao je Simić.

1 / 6 Foto: BSS (Dragana Stjepanović i Emilija Jovanović)

Hrabri, motivisani i do kraja borbeni Veljko Ražnatović u kategoriji 86kg dostojanstveno borivši se svom snagom do poslednjeg gonga oprostio se od daljeg dela takmičenja u susretu sa Rusom Šarabutdinom Ataevim koji se plasirao u finale.

“Ataev ima dosta mečeva iza sebe, hteo sam da pobedim, ali bilo mi je najvažnije da ne obrukam sebe i svoju zemlju. To sam pokazao i nokdaunom koji sudija nije računao kao što ste i videli. On je veliki šampion i ja nikom nisam lak zalogaj, što je i on sam to meni rekao. Vidimo se ponovo kroz konopce, gledaćete me opet da nastavimo pobednički niz” – rekao je fantastični Veljko Ražnatović.

Čvrstu borbu pokazao je i srpski reprezentativac u kategoriji do 92kg Sadam Magomedov koji je izgubio od Rusa Muslima Gadžhimagomedova.

Treće finale Srbiji na šampionatu “Starog kontinenta” u hali “Aleksandar Nikolić” u Beogradu izvojevao je naš superteškaš +92kg Dušan Veletić protiv Hrvata Luke Pratljačića. U sjajnoj partiji oba boksera, koji se sjajno poznaju i koji su veliki prijatelji briljirao je srpski as Veletić i otplovio u finale gde ga čeka sudar sa Špancem Ajub Gadfa Drisi El Aisaui.

“Hvala svima što su navijali za mene, bio je dosta gust meč, ali imao sam veoma dobru taktiku. Ovo je bio i dobar test pred kvalifikacije za Olimpijske igre. Pozivam sve da dođu u još većem broju u nedelju da me bodre u finalu” – zaključio je Veletić.

Finalni mečevi na rasporedu su u subotu i nedelju, oba dana sa početkom od 17:00 časova. Suborta 27. april rezervisana je za ženska finala, nedelja 28. april rezervisana je za muška finala Prvenstva Evrope u boksu za seniorke i seniore 2024. u Beogradu.

Kurir sport