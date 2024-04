POKORIO EVROPU, OGRNUO ZASTAVU SA ISUSOM, PA ZAPLAKAO UZ "BOŽE PRAVDE"! Jovan je oduševio Srbiju, a njegova priča je FANTASTIČNA!

Osvojio je evropsko zlato, a onda ogrnuo zastavu na kojoj se nalazi Isus Hrist, pa usred Beograda zaplakao tokom intoniranja himne Republike Srbije.

Jovan Nikolić je u finalnoj borbi na Evropskom prvenstvu podeljenom sudijskom odlukom pobedio Eskerkana Madijeva iz Gruzije i tako postao prvak Evrope u kategoriji do 71 kilograma.

- Bilo je dosta teško, ovo mi je bio najteži meč u životu. Velika borba do zlatne medalje koju sam uspeo da osvojim. Uspeo sam da se izborim i sa povredom desne šake. Presrećan sam i ovo mi mnogo znači. Trebaće mi još vremena da se slegnu utisci - rekao je Nikolić nakon borbe.

Nikome nije promakla zastava koju je ogrnuo posle osvajanja zlata, a čiju je fotografiju objavio na društvenoj mreži Instagram pre borbe..

- To je zastava našeg Gospoda Isusa Hristosa koji me je vodio od starta do kraja - poručio je Novosađanin.

Neverovatno zvuči da je Jovan Nikolić preko noći odlučio da promeni sport i da, uprkos velikom uspehu, sa kik-boksa pređe na boks.

Dogodilo se to slučajno, a u intervjuu za Kurir krajem 2023. godine otkrio je kako je došlo do promene.

- U vreme kada sam prešao na boks bila je korona, niko nije trenirao, svi smo bili po kućama, ali ja sam krišom uspeo da odlazim u salu i da treniram sam. Tada sam često pratio boks, gledao bokserske mečeve i sinula mi je ideja da vidim sebe u boksu i da hoću da se oprobam. Posle par treninga koje sam sam odradio, rekao sam sebi 'ej pa to je to, ja hoću boks'. Samo mi je to došlo u glavu i nisam se puno premišljao. Presekao sam i rekao da hoću boks i da nema šta puno da razmišljam. Svim mojim bližnjim je to palo teško, jer niko to nije očekivao. Bio sam uspešan u kik-boksu, lepa karijera je iza mene i svi su mislili i nadali se da će tako ostati i da ću praviti još bolje rezultate. Ali meni se to odjednom prebacilo da hoću da radim boks.

U 2024. je ušao nakon zlata na Balkanskom prvenstvu i bronze na Evropskom prvenstvu za boksere uszrasta do 22 godine, a za Kurir je najavio da je glavni cilj medalja u Beogradu.

Ispalo je najbolje moguće, osvojio je zlato pred svojim sunarodnicima u dvorani Aleksandar Nikolić i sada može da uživa.

