MALI ĐENKA SJAJA I U AUSTRIJI: Mladenović na Red bul ringu osvojio drugi evropski podijum u nizu

Srpsku automobilista Mihajlo Mladenović završio je drugi trkački vikend u Šampionatu Centralnoevropske zone na kružnim stazama.

On je vozio GT endurans jednosatnu trku na Red bul ring u Austriji, deleći kokpit “mercedesa AMG GT4” sa Mađarom Sabošem Lantošom.

Njih dvojica su se kvalifikovali kao treći, gde su trku i završili.

"Imali smo samo jedan trening pre kvalifikacija, jer je bio problem sa prolivenim uljem na stazi, koje je čišćeno skoro puna četiri sata, pa su dve sesije otkazane. Moja sreća je što Red bul ring poznajem od ranije, ali nismo imali vremena za fino podešavanje automobila. U kvalifikacijama sam napravio bolje vreme od Lantoša, ali zbog velike gužve na stazi nisam mogao bolje, mada mislim da sam imao brzinu", kaže naš as.

Zanimljiva situacija desila se nakon isticanja karirane zastave za završetak sesije.

"Video sam da je vreme isteklo, ali sam na praznoj stazi pokušao da dođem do maksimalne brzine. Na ulasku u boks nije bilo istaknuto obavezno skretanje, pa sam nastavio do tačke gde se meri vreme. Krug je bio perfektan! Međutim, on nije bio relevantan, jer je vreme isteklo, a po povratku u boks su me pozvale i sudije. Mislio sam da mi ne gine kazna. Ipak, kad sam objasnio da nije bilo signalizacije, što je propust organizatora, nisu me sankcionisali", ispričao je Mladenović.

Naš as je prvi put u karijeri ušao u trku u letećem startu i odlično se snašao.

"Prvi put otkako vozim endurans ja sam započeo trku i to letećim startom. Bilo je uzbudljivo. Do prve krivine sam prošao prve konkurente i uhvatio priključak za vodećima. Kad je prvoplasirani otišao u boks, nadao sam se da mogu da nadoknadim vreme, ali je bila istaknuta žuta zastava celom dužinom staze i morao sam da vozim 80 na sat. Posle toga sam otišao na zamenu sa kolegom Lantošem", kaže mladi trkač iz Beograda.

U finišu trke srpsko-mađarska posada plasirala se na treće mesto, što je drugi podijum zaredom za Malog Đenku.

Naredna runda koja očekuje našeg trkača je prvog vikenda u junu na Slovakija ringu.

