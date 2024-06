HOROR ISPOVEST MLADE SRPKINJE! Posle rutinske operacije umalo IZGUBILA ŽIVOT! Prošla kroz ZASTRAŠUJUĆI PAKAO, pa otvorila dušu!

Danica Ružić bila je jedna od najtalentovanijih srpskih odbojkašica, osvojila je trofej namenjen najboljem liberu Evropskog prvenstva za kadetkinje, a onda se njen život pretvorio u pakao.

Ona je povredila koleno i odlučila se da ode na rutinsku operaciju meniskusa koja je krenula po zlu, pa je Danica umalo sve to platila glavom. Ona se, u potresnoj ispovesti i dopisu kom je poslala redakciji Mozzart Sporta, dotakla pakla kroz koji je prošla.

- Prošlo je osam meseci pošto sam se povredila i po savetu lekara odlučila za ‘rutinsku operaciju’ meniskusa za koju su mi rekli da je neophodna kako bih mogla da nastupam bez ikakvih tegoba. Posledice neuspele i nestručne operacije bile su katrastrofalne. Ne samo da zbog posledica takve operacije neću nikada moći da se bavim odbojkom koja je bila moje životno opredeljenje i deo svih planova za budućnost, već neću moći da se bavim ni bilo kakvim sportom, niti ću bilo kada moći da imam potpuno normalan život. Ni sada kada sam tek napunila 18 godina, ni ubuduće. Predstoje mi rehabilitacije i suočavanja sa tragičnom situacijom u kojoj nezavisno od toga šta budem činila ništa neće moći da bude tako kako sam želela. Trenutno sam zvanično najbolji libero Evrope u svojoj konkurenciji, to priznanje mi je uručio CEV. Sada dan kada sam proglašena za najboljeg libera na prvenstvu Evrope za kadetkinje 2022. godine izgleda kao bajka iz davne prošlosti - počela je priču Danica Ružić u opširnom dopisu redakciji Mozzart Sporta, pa u dahu nastavila:

- Ono što su u mom slučaju uradili lekari u jednoj bolnici u Novom Sadu (ime dostavljeno u dopisu redakciji Mozzart Sport) nezamislivo je. Zbog toga smo porodica i ja odlučili da učinimo svaki dodatni napor i pokušavamo da dođemo makar do minimum pravde u svakom postupku koji je moguće pokrenuti. Jedan od mojih motiva je da na taj način pokušam da sprečim da se u budućnosti nešto slično loše deci mojim drugaricama i drugim igračicama koje će sa uspehom nastaviti da se bave za mene najlepšim sprtom na svetu, i uopšte svim sportistkinjama. Ono što su meni uradili, način na koji su mi uništili sve snove koje sam imala i u velikoj meri upropastili budućnost ograničavajući sve što ću moći da radim u životu, ne bi smelo da se deso bilo kome. Zbog toga ću pokrenuti akciju da se tako nešto spreči, pokazujući (iako mi to nije prijatno) do kakve posledice može da se dođe ako se lekar koji bi trebalo da bude vrhunski profesionalac bude nestručno i nepažljivo brinuo za vaše zdravlje. Zbog toga mi je potrebna vaša podrška: podrška mog Saveza.

Priložila je mlada odbojkašica i uznemirujuće fotografije redakciji Mozzart Sporta, ali su one, kako se navodi na tom sajtu, bile toliko strašne, da su odlučili da ih ne puštaju u javnost.

- Žao mi je jer verujem da sam vas ovim dopisom uznemirila. U prilogu vam dostavljam dve ružne, užasne fotografije, kako bi mogli da razumete razmere katastrofe koju preživljavam. Prva je kako je to sasvim zastrašujuće i nepojmljivo izgledalo kao posledica tragičnih greški lekara, koje sam savim slučajno preživela i nekako sačuvala i život i nogu, ali sa trajnim posledicama koje se ne mogu otkloniti. A druga fotografija pokazuje kako danas izgleda moja noga, posle osam meseci od povrede. Fotografije same po sebi pokazuju šta će još biti potrebno kako bi stanje bilo relativno podnošljivo, nikada isto. Podsećam da je reč o neverovatnim posledicama rutinske operacije meniskusa. Nadam se vašoj budućoj podršsci u aktivnostima koje ću pokrenuti u vezi sa ovim pitanjem, sa željom da oni koji su do toga doveli trpe zaslužene posledice i da se više nikada i nikome to ne desi - istakla je Danica.

Za kraj, zahvalila se lekarima koji su joj spasili nogu i život.

- Velika zahvalnost celokupnoj zdravstvenoj ustanovi VMA koja mi je spasila život i nogu,u dvomesečnoj borbi sa infekcijama, sepsom i svakodnevnom terapijom. Posebno ističem profesora Nenada Stepića koji je bio na čelu tima VMA i što je pružio nadljuske napore za spasavanje mog života i noge - zaključila je ona.

