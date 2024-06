MINISTARSTVO SPORTA REPUBLIKE SRBIJE DODELILO STIPENDIJE SPORTISTIMA ZA 2024. godinu! (GALERIJA)

Ministarstvo sporta Republike Srbije je uspostavilo sveobuhvatan pristup za identifikaciju, negovanje i razvoj vrhunskih talenata i sportista naše zemlje, a jedan od važnih koraka u tome su i stipendije koje Ministarstvo sporta svake godine dodeljuje mladim, talentovanim, ali i potvrđenim srpskim sportskim asovima.

Ova strategija ne samo da nam omogućava da negujemo jaku i široko zasnovanu sportsku zajednicu, već takođe pruža mogućnosti da mladim talentima ponudimo put da razviju svoje veštine i potencijalno predstavljaju našu zemlju kao nacionalni sportisti na najvećim šampionatima planete.

U “Palati Srbija” 4. juna 2024. Ministarstvo sporta i domaćin ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić organizovalo je svečano potpisivanje Ugovora o odobravanju stipendija sportista za 2024. godinu, kojim pruža podršku i prepoznaje vrhunske mlade perspektivne sportiste.

- Stipendiranje vrhunskih sportista amatera je sistemska podrška da se razvijaju i dalje napreduju u svom putu ka vrhunskim sportskim postignućima. Ovakav vid podrške ne samo da pruža neophodnu finansijsku pomoć sportistima, već i promoviše sportske vrednosti, zdravlje, obrazovanje i socijalnu inkluziju, čime doprinosi opštem napretku i prosperitetu društva. Za 2024. dodeljujemo ukupno 418 stipendija za koje će Vlada Republike Srbije izdvojiti 547.228.512,00 miliona dinara. Sportistkinje i sportisti su postizanjem vrhunskih rezultata kategorisani u tri grupe i to: 136 sportista su kategorisani kao zaslužni sportisti pa će tako godinu dana primati stipendiju od 142.639,00 dinara na mesečnom nivou-neto, 127 kao sportisti međunarodnog razreda primaće stipendiju od 95.093,00 dinara, a 155 nacionalnog razreda će primati stipendiju od 73.961,00 dinara. Čestitam sportistkinjama i sportistima kao i njihovim trenerima na postignutim rezultatima uz nadu da ćete ove i narednih godina biti još bolji i uspešniji na domaćoj i međunarodnoj sportskoj sceni – istakao je u govoru na svečanosti u “Palati Srbija” ministar sporta Zoran Gajić.

Ministarstvo sporta pokrenulo je i čitav niz aktivnosti od kojih je ministar Gajić naveo sledeće:

- Pokrenuli smo inicijativu za formiranje Nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava u sportu koji će kao svoj prvi zadatak ponuditi Vladi Republike Srbije , a kasnije i poslanicima u Narodnoj skupštini dva zakona o ratifikaciji Konvencija Saveta Evrope i koji se odnose na zaštitu integriteta u sportu i borbi protiv nasilja na sportskim priredbama. Ove nedelje ćemo formirati više Radnih grupa koje će imati zadatak da rade na izmenama i dopunama Pravilnika kojima ćemo krenuti u podizanje kapaciteta sportskih organizacija i to prvenstveno kroz organizovanje edukacija sportskih radnika i kroz polaganje stručnih ispita gde će svi oni koji rade u Nacionalnim granskim savezima, teritorijalnim savezima, klubovima koji se takmiče u nacionalnim ligama morati da prođu kroz ovu edukaciju i polaganje stručnog ispita. Vršićemo izmene i dopune Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, a formiraćemo i Radnu grupu koja će izraditi novu Strategiju razvoja sporta sa pripadajućim Akcionim planom i to za period 2025 - 2035. To dalje znači da ćemo se veoma često viđati na terenu gde ćemo raspravljati i zajedno menjati i unapređivati postojeća podzakonska akta, menjaćemo postojeći Zakon o sportu i konačno zajedno ćemo izraditi novu Strategiju razvoja sporta za period 2025 - 2035 godine – rekao je ministar Gajić.

Pred nama su i Olimpijske igre u Parizu.

- Prioritet u ovom periodu jesu i završne pripreme i učešće naše delegacije na Olimpijskim igrama u Parizu gde su ciljevi i očekivanja visoki. U ovom trenutku imamo veći broj kvalifikovanih sportistkinja i sportista nego na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine a nadamo se i većem broju medalja. Velika motivacija svakako jeste i nagrada za osvojenu zlatnu medalju koja, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, sada iznosi rekordnih 200.000 evra što je skoro tri puta više nego na prethodnim Olimpijskim igrama. Sve u svemu očekuje nas veoma intezivan rad i mnogo aktivnosti pa se nadam da ćete biti tu sa nama i uz nas da zajedno probamo da uspostavimo još stabilniji sistem sporta i sistemsku podršku od onih perspektivnih, preko talentovanih do vrhunskih sportistkinja i sportista ali i podršku za unapređenje i ostalih integralnih delova fizičke kulture; rekreacije, koja obuhvata sve generacije, osobe sa invaliditetom, stariju populaciju i fizičkog vaspitanja, čime brinemo o našim najmlađima, o našoj budućnosti – zaključio je ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić.

Svečanosti su prisustvovali ministri Tatjana Macura, Tomislav Žigmanov i Husein Memić, predsednik OKS Božidar Maljković, predsednici i predstavnici sportskih saveza naše zemlje, visoki zvaničnici sporta u Srbiji, kao i proslavljeni sportisti, treneri, selektori reprezentacija. U prepunoj sali “Srbija” himnu naše zemlje izveo je hor Čarolija, a zatim i numeru “Bavite se sportom”. U ime stipendista skupu se obratila mlada srpska i svetska zvezda atletike Angelina Topić koja je istakla da je čast i privilegija danas biti sportski stipendista u Srbiji i braniti boje naše zemlje.

