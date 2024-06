MMA ZVER IZ NIŠA, URNISAO ENGLEZA: Srpski borac u nikad boljoj formi

MMA borba koju je čitav Balkan nestrpljivo iščekivao na FNC 17 turniru u Beogradskoj areni, pred više od 14.000 navijača, definitivno je opravdala sav hajp koji se digao i koji je vladao danima pre početka spektakla.

U glavnim borbama večeri Srbin Darko Stošić je tehničkim nokautom u prvoj rundi zaustavio Slovenca Mirana Fabjana, Vaso Bakočević je uspeo da pobedi Alesandra Ribeiru, Kroata je savladao Dušana Džakića, a nekako iz drugog plana možda i najjače aplauze u Areni pobrao je Jovan Marjanović, Srbin iz Niša koji je ubedljivo savladao Engleza Breda Vilera nokautom u prvoj rundi u velter kategoriji.

“Zver iz Niša”, koja je do te večeri bila na skoru 8-2, redom je gazila Ferida Ahmetija, Dejana Rusića, Gorana Nikolića, Đorđa Bukvića, Anta Alilovića, Tomaša Langovskog, Andreua Maraca i Ivicu Truščeka, a sada je “kolekciji” Marjanović pridodao i sjajan trijumf nad Britancem.

- Zasad je sve odlično i karijera ide u pravom smeru. Prvi taj poraz maltene i ne računam jer sam bio vrlo mlad, imao sam 16 godina, a ovaj drugi došao je u Nišu, pred mojom publikom, i bio je bolan, tako da je to jedan od razloga zašto sam neki dan u Areni zatražio meč za pojas baš u Nišu - počeo je razgovor 26-godišnji Nišlija. U moru protivnika koje je savladao ističe se jedno ime - Ivica Trušček. Hrvat poznat pod nadimkom Teror u oktagon je ulazio više od 80 puta. - Tu pobedu sam najteže izvojevao! On je gejtkiper i njega ako ne pobediš verovatno nisi za neke veće stvari. O ambicijama otkriva da su uvek najviše. - Plan je da odradim još dva trening-kampa i da napadnemo pojas. Videćemo da li će to biti protiv trenutnog šampiona u mojoj kategoriji ili ću napustiti organizaciju i morati da radim s nekim drugim - zaključio je Marjanović.

Majka mi je završila u Hitnoj Srbin otkriva šta mu na surove borbe poručuje porodica... - Devojka i drugari me podržavaju bezuslovno, dok, recimo, roditelji su kao i svi: “Sinko, dali smo ti fakultet, a ti radiš to.” Majka ne gleda fajtove, ona je završila jednom u Hitnoj. Snimak pusti tek kad završim i javim joj da sam dobro. Međutim, moja cela generacija se trudi, kao i ljudi koji rade u savezu, da to približimo mladim ljudima i generalno roditeljima i promovišemo sport na najbolji mogući način. Super je što je MMA odnedavno kategorizovani sport.

