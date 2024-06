SRPSKA TROBOJKA USRED AMERIKE! Dušan Borković pokazao lavlje srce u borbi sa najboljim svetskim vozačima!

Najbolji srpski i balkanski automobilista, Dušan Borković, ponosno je predstavio Srbiju na najvišem nivou FIA svetskog automobilizma u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos problemima sa kojima se susrela fabrika Honde za koju Borković vozi od ove godine, Dušan je pokazao srpsku borbenost i lavlje srce u duelima sa najboljim fabričkim vozačima sveta. Drugu trku je započeo sa druge pozicije koju je obezbedio sjajnom vožnjom u kvalifikacijama.

“Imali smo puno izazova ovog vikenda. Tim je uradio odličan posao i unapredio automobil između prve i druge trke, s obzirom da uopšte nismo imali dobro prijanjanje guma u prvoj trci. Nakon toga, na samom početku druge trke koju sam odlično započeo posle udaraca od vozaca Lynk & Co, moj auto je prijavljivao crveni alarm koji je ukazivao na problem sa gorivom i znak da treba da stanem. Ipak smo timski odlučili da rizikujemo i pokušamo da završimo trku sa najboljim mogućim plasmanom. Nisam mogao da zadržim pozicije zbog problema na automobilu, ali i izmedju ostalog nesportskog ponašanja odredjenih vozača Lync and Co tima. Urutija je dobio diskvalifikaciju i brisanje rezultata celog trkačkog vikenda, dok je Bjork dobio kaznu od 5 sekundi. Uprkos svemu, moja misija je da budem brz, odradim svoj posao, pomognem timu, napredujem kao vozač, i najvažnije, da predstavljam Srbiju i EXPO2027 na FIA Svetskom šampionatu”, izjavio je Borković.

1 / 7 Foto: PR Tim Dušan Borković

Ovog vikenda, ceo tim Honde, za koji Dušan vozi zajedno sa kolegama iz Italije i Argentine, suočio se sa izazovima u podešavanju automobila na stazi u Americi. Iako je tim veoma iskusan, trke su tehnički sport u kojem uspeh zavisi od mnogih faktora, ne samo od vozača ili ostatka članova tima već i od visoke tehnologije, taktike i sreće. Za vrhunske rezultate potrebni su brojni testovi koje Borković nije stigao da ima s obzirom da se i kasno priključio svetskom šampionatu, što dodatno ističe koliko je veliki uspeh popeti se na trkačko postolje na svetskom nivou. Nešto što je naš as već uspeo više puta da postigne, a poslednji put ove godine u Maju mesecu u Maroku.

Velika je čast što je Borković ne samo pozvan da se pridruži fabričkom timu Honde ove godine, nego i što uživa veliko poštovanje i ravnopravan odnos na najvišem nivou svetskog automobilizma. Nešto što nijedan Srbin nije postigao na ovako visokom nivou u najskupljem sportu na svetu. Borković uvek teži najvišim uspesima, ali i isticanju Srbije, svojih partnera, a posebno Expo 2027 Beograd. Tim Borković je iskusan tim koji preko 10 godina radi na svetskoj promociji Srbije i planira da nastavi tako i ubuduće, prateći Dušanove dalje sportske uspehe.

Sledeća trka očekuje Borkovića u Brazilu 19-21. jula.

BONUS VIDEO:

01:00:55 REALNA PRIČA - DUŠAN BORKOVIĆ