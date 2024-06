APSOLUTNA DOMINACIJA CRVENE ZVEZDE! Partizan ovakav DEBAKL ne pamti! Grobari razočarani, ovo nije na nivou renomea kluba!

Dominacija Sportskog društva Crvena zvezda! Tako se možda najbolje može opisati takmičarska godina na izmaku, kada se pogledaju rezultati u svim sportovima i u okviru toga naravno borba izmađu Crvene zvezde i Partizana.

Simptomatično je da su crveno-beli u gotovo svim sportovima bili uspešniji u odnosu na klub iz Humske. Krenimo redom. Fudbal je najvažnija sporedna stvar na stvar na svetu i kao takav je sport broj jedan u našoj zemlji. Titulu državnog prvaka po sedmi put zaredom prigrlila je Crvena zvezda koja je dugo zaostajala za "parnim valjkom", do marta meseca, ali su crveno-beli u finišu "dodali gas" i osvojili trofej sa 18 bodova više od "večitog rivala".

foto: Starsport

U košarci je klub sa Malog Kalemegdana takođe bio uspešniji. U ABA ligi koja je najvažnije takmičenje, jer donosi prohodnost u Evropu crveno-beli su bili ubedljivih i sa 3:0 u finalnoj seriji su savladali najvećeg rivala. U domaćoj Superligi Srbije ponovo je bio isti slučaj i trofeju su se ponovo radovali igrači istog kluba, ali posle nemilih scena koje ne želimo da gledamo na sportskim borilištima.

Kada je reč o odbojci, kod muškaraca smo u finalu gledali "večiti" derbi i Zvezda je bila bolja posle pobede u majstorici čime je došla do pehara. Istu situaciju gledali smo i u rukometu za dame gde su one u crveno-belim bojama došle do titule na dominantan način.

foto: Starsport©

Čast crno-belih boja uspeli su da odbrane stonoteniseri koji su završili na prvom mestu i tako najvećem rivalu pokvarili planove da klub iz Humske ostane bez ijednog trofeja ove sezone. U hokeju je takođe Crvena zvezda bila bolja i nije dozvolila Partizanu da joj preotme titulu.

Fudbal - Crvena zvezda Košarka - ABA liga Crvena zvezda Superliga - Crvena zvzeda Odbojka(muškarci) - Crvena zvezda Rukomet (žene) - Crvena zvezda Hokej - Crvena zvezda Stoni tenis - Partizan Ukupno: Crvena zvezda - Partizan: 5:1

