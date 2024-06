NIJE ME BRIGA ZA LJUDE KOJI NISU URADILI NIŠTA U SVOJIM ŽIVOTIMA! Aleksandar Rakić ZAGRMEO zbog teških prozivki!

Srpski MMA borac, Aleksandar Rakić, prvi put se ozbiljnije oglasio nakon teškog poraza na UFC 300 u aprilu.

Podsetimo, Rakić je u Las Vegasu izgubio od Čeha, Jiržija Prohaske tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Srbin koji trenira i radi u beču poručuje da ga ovaj neuspeh neće demoralisati.

Na svom "Jutjub" kanalu on je objavio video u kojem je objasnio kako se nosi sa negativnim komentarima nakon poraza u najvećoj borbi u dosadašnjem delu karijere.

"Nije me briga za ljude koji me ne podržavaju i koji nisu uz mene. Ti komentari me ne zanimaju jer ti ljudi nisu uradili ništa u svojim životima i mogu samo da ostavljaju glupe komentare. Mislim da sam se dobro borio. Znate, ovo je UFC, može da se dogodi da imate dobar nastup i da izgubite. Ništa ozbiljno se neće promeniti, osim što se možda nećete boriti za jednako visok plasman. Sada moram više da radim, ali ja sam u UFC, najboljem takmičenju na svetu, tako da su ti komentari nevažni", poručio je Rakić i dodao:

"Znam koliko vredim i zna kako radim, a borio sam se protiv drugorangiranog izazivača na svetu, a sada je čak i prvi. To je najviši nivo. To je kao da govorimo o Ligi šampiona, Mesiju protiv Ronalda, samo u svetu borilačkog sporta. Mogu da čujem svačije mišljenje i razumem ako neko ima poštovanja. Međutim, ako nemate poštovanja, onda ne odgovaram nikome jer znam da ne bi preživeli 20 sekundi u tom kavezu. Čak i da je Habib Nurmagomedov nastavio da se takmiči, i on bi u nekom trenutku izgubio. Da se Džon Džons bori češće, došao bi trenutak kada će izgubiti. To je borba i svašta može da se dogodi, ne pobedi uvek bolji borac".

Rakić u MMA karijeri ima učinak od 14 pobeda i četiri poraza, a u UFC šest pobeda i tri izgubljene borbe.

"U svojoj UFC karijeri sam imao dvet borbi, a od toga sam imao sedam rangiranih protivnika. Petorica su bili nekadašnji izazivači za pojas, a dvojica bivši šampioni. Zaista sam ponosan na to, ali to naravno nije kraj. Još mnogo toga moram da ostvarim, bilo je mnogo problema sa kontinuitetom. Pauza od dve godine je bila dugačka. Znam da ću se ponovo boriti sa Prohaskom, to sam mu i rekao odmah posle borbe u kavezu".

Bonus video:

01:09 Vaso Bakočević, ulazak u oktagon