VATERPOLO TRANSFER: Dušan Vasić šesto pojačanje Radničkog

Bivši reprezentativac Srbije i aktuelni član nacionalnog tima Gruzije, Dušan Vasić (31), novo je veliko pojačanje kragujevačkog Radničkog.

Vasić je bio deo generacije Srbije koja je osvojila Svetski kup 2014. godine, ali potom kao mladi igrač nije uspevao da se izbori za mesto u prejakoj konkurenciji zlatnih „delfina“ na velikim takmičenjima, iako je neretko dobijao poziv na pripreme. Prilikom prelaska u Dinamo iz Tbilisija, 2020. godine, Vasić je dogovorio i igranje za reprezentaciju Gruzije, za koju je nastupao i zimus, na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj.

Ovaj Novosađanin ponikao je u Vojvodini, a potom je branio boje italijanske Florencije, grčkog Panatinaikosa, splitskog Jadrana, atinskog Vuljagmenija, Crvene zvezde, Šapca, i gruzijskog Dinama. U Kragujevac stiže posle dve sezone u svom drugom mandatu u Zvezdi.

- Nije bilo teško odlučiti se za Radnički. Već u prvom razgovoru sa direktorom i trenerom sam uvideo da se sprema nešto veliko i lepo, što Radnički kao klub i zaslužuje. Prevagnula je ogromna želja za napretkom što nam se svakako poklapa. Velikim delom je odluka inspirisana i time što ću raditi sa Urošem Stevanovićem, koga izuzetno cenim kao osobu i trenera. Klub kao što je Radnički zaslužuje da bude na najvišem mogućem mestu, kako u srpskom, tako i evropskom vaterpolu i to je ono čemu težim i ja lično. Pored tih ambicija, tu je i želja da igram u svojoj zemlji i pomognem srpskom klubu i našim igračima u razvoju i rezultatima. Kod kuće je najlepše – istakao je Vasić.

foto: VK Radnički

Vasić vrlo dobro poznaje prilike u kragujevačkom klubu, kroz superligaške duele, ali i one u Ligi šampiona u kojima je sa Dinamom igrao protiv Radničkog.

- Nove saigrače poznajem poprilično dobro, sa nekima sam već radio, što u klubu, što u reprezentaciji. Na kraju krajeva tu je i moj saigrač iz Gruzije, Vato Dadvani i izuzetno mi je drago što ostaje. Sa sistemom Radničkog sam poprilično dobro upoznat, pogotovo kroz razgovore sa igračima. Sve je pozitivno u svim porama kluba, od rada sa mlađim kategorijama, sistema prve ekipe, do marketinškog dela na kraju krajeva, što me takođe izuzetno raduje – dodao je Vasić.

Kroz gostovanja u Kragujevcu uvideo je i koliku energiju sa tribina Radnički dobija od domaće publike.

- Mislim da Radnički u narednoj sezoni može mnogo. Želim da čuvena kragujevačka publika ponovo ispuni bazen do poslednjeg mesta, jer ovaj klub i ljudi u Kragujevcu to zaslužuju. Sećam se i sam koliko ljudi u Šumadiji vole vaterpolo i sport generalno i koliko je navijača dolazilo na utakmice. Siguran sam da ćemo izgaranjem i vrednim i napornim radom zaslužiti rezultate, a uveren sam da će publika to prepoznati – zaključio je Vasić.

Radnički su do sada pojačali i srpski reprezentativci Strahinja Rašović, Radoslav Filipović, Radomir Drašović i Petar Jakšić, kao i crnogorski internacionalac Nikola Murišić.

BONUS VIDEO:

03:39 Nikola Rađen pratio finalnu utakmicu na Olimpijadi sa decom iz vaterpolo kampa!