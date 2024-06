JELENA ARUNOVIĆ GLEDA KA PARIZU: Posle zlata u Minhenu fokus na Olimpijske igre

Trofejna srpska strelkinja Zorana Arunović postepeno ulazi u završnu fazu priprema za svoje četvrto uzastopno učešće na Olimpijskim igrama. Arunovićeva je prva srpska sportistkinja koja je obezbedila olimpijsku normu za Igre u Parizu, i to još u septembru 2022. godine, osvajanjem bronze na Svetskom prvenstvu u Kairu i postavljanjem evropskog rekorda. Osim u individualnoj konkurenciji u disciplini vazdušni pištolj, Zorana će na najvećoj svetskoj smotri sporta u glavnom gradu Francuske nastupiti i u miksu, u paru sa Damirom Mikecom.

“U narednom periodu za nas će najvažnije biti kvalitetan i dobro sinhronizovan timski rad,” naglašava dugogodišnji Zoranin trener i njena rođena sestra Jelena Arunović, i potom dodaje: “Jako je važno da sve karike tog timskog rada budu dovoljno jake, vrlo prisno jedna uz drugu, da se međusobno dopunjuju, jer to je ono što nam je u prošlosti uvek donosilo dobre rezultate. Tome smo maksimalno posvećene.”

Sistematičnost, uporedna analitika i detaljno planiranje neki su od osnovnih postulata u radu vrhunskog stručnjaka kakav je Jelena Arunović, koja je ujedno i glavni mentor trenerske akademije Evropske streljačke federacije. Detaljno je analizirala učešće na poslednja dva Svetska kupa u Bakuu i Minhenu, koji su u potpunosti bili u službi priprema za Olimpijske igre.

“Bronzana medalja u pojedinačnom nastupu u Đeru na Prvenstvu Evrope nam je dala veliku dozu zadovoljstva. Sledeći ciklus je podrazumevao Baku i Minhen. U Baku smo putovale posle prvih velikih priprema koje smo sprovele u Budimpešti. Kvalifikacije su dobro prošle, Zorana se plasirala u finale šestim rezultatom, ali po prvi put smo se susrele sa situacijom da je finale dan nakon kvalifikacija. Zorana je završila kao osma to finale, iako je bilo evidentno da je spremna za veće domete. Međutim, sve to nismo tragično shvatile, jer smo imale jasan uvid u to na čemu moramo da radimo i šta donosi takav raspored nastupa, koji je kopija onoga što nas čeka u Parizu,” istakla je Jelena Arunović.

Potom je usledilo učešće na Svetskom kupu u Minhenu gde je Zorana osvojila zlatnu medalju. “Period između ta dva takmičenja smo iskoristile na najbolji mogući način, za vrlo kvalitetan rad, a pre svega za pronalaženje odgovora na sve izazove kojima je format nastupa obilovao. To se pokazalo kao ispravno. U Minhenu nije bilo iznenađenja, tačno smo znale šta nas očekuje i samo smo se usmerile na ono što smo radile na treninzima. Zorana na svoj, a ja na svoj deo posla. Bilo je to dovoljno za zlato, koje je osvojeno sa velikom razlikom u odnosu na drugoplasiranu Kineskinju, čiji su rezultati mera konstantnosti u ovom olimpijskom ciklusu. Najsjajnija medalja uz prvo mesto na rang listi Svetske streljačke federacije mnogo nam znači na polju samopouzdanja, ali i kao potvrda ispravnosti odluka koje sam donosila u prethodnom periodu. Ipak, posebno me raduje ovaj uspeh jer je Zorana trijumfovala na Svetskom kupu u Minhenu još 2012. godine i ovo nam je zaista veliki podstrek. Konkurencija je uvek izuzetno jaka, pa medalje u Minhenu imaju veću težinu i dugo se pamte...,” konstatovala je Jelena Arunović.

Ona je istakla da još nije poznato u kom sastavu će u Parizu nastupiti selekcije koje su glavni pretendenti za odličja. “Reprezentacije poput Kine, Indije, Južne Koreje ili Nemačke imaju više opcija i još nisu objavile svoje sastave za Olimpijske igre. Takođe, ne znamo ni sastave miks timova, jer u tako kvalitetnim selekcijama više strelaca figurira za mesto u timu. Do odlaska u Francusku učestvovaćemo na turnirima u Novom Sadu i Mađarskoj. Potom ćemo trenirati u Budimpešti, a završne pripreme ćemo odraditi u Beogradu,” zaključila je Jelena Arunović.

(Kurir sport)