TRČI KROZ ISTORIJU: Subotica sedmi put zove maratonce na sever Srbije

– Što se tiče trase trčanja ništa nismo promenili. Krasi nas epitet „najlepše i najmasovnije gradske trke u Srbiji“, imamo i najlepše medalje. Međutim, „Subotički polumaraton“ je i najtoplija trka, pa smo ove godine odličili da sa programom počnemo u 8 časova. Pokušaćemo da trke završimo ranije – rekao je Žika Savin, organizator Subotičkog polumaratona, dodavši da se istog dana završava i Inter-etno festival u Subotici.

- Start i finiš svih trka i ove godine biće ispred Gradske kuće, na Trgu Slobode, u centru grada. Na medalji VII Subotičkog polumaratona nalazi se slika gimnazije „Svetozar Marković“, prelepog zdanja koje je izgrađeno još davne 1900. godine i koje je deo subotičke secesije, zbog čega i odgovara motivu trke koja nosi naziv „Trči kroz istoriju“, dodao je Savin.

Na ovogodišnjem VII Subotičkom polumaratonu povećan će biti broj okrepnih stanica i prskalica, sve u cilju što ugodnijeg učešća za sve trkače. Organizatori najavljuju da će „Subotički poumaraton“ ove godine okupiti oko 1700 trkača, prijavljenih je trenutno 630, a kompletiranih prijava preko 250.

Prve prijave za maraton traju do 30. juna i njihova cena za trku na 21 km iznosi 3.100 dinara, od 1. do 31. jula cena učešća biće 3.500 dinara, dok će cena od 1. do 16. avgusta, kada se prijave zatvaraju, biti 3.900 dinara. Kada je u pitanju trka od 10 km, cena paketa do 30. juna iznosi 2.800 dinara, odnosno 3.200 din za one koji se budu prijavili od 1. do 31 jula, a od 1. do 16. avgusta cena učešća u ovoj trci biće 3.600 dinara. Za trku od 5 km, cena paketa do 30. juna iznosi 2.500 dinara, od 1. do 31. jula učešće će se plaćati 2.900 dinara, odnosno od 1. do 16. avgusta biće 3.300 dinara.

Nisu zaboravljeni ni mališani koje žele da pokažu svoj takmičarski duh, trka za decu „Active kids future run“ startovaće oko 10 časova. Organizatori poručuju da prijava dece za trku kreće uskoro, putem online formulara, a moguća će biti i prijava licu mesta, na sam dan trke.

– Svake godine kada postavimo limit za učesnike, taj broj se nadmaši, i on je uvek oko 700 mališana. Za svu decu planirani su pokloni, kao i medalja za svakog učesnika. Trku ćemo realizovati na parkingu ispred Gradske kuće, prošle godine se to mesto pokazalo kao efikasno, pa ćemo isto primeniti i ove godine – poručuju prof. dr Sabolč Halaši i Čaba Nađ, organizatori trke “Active Kids Future Run“.

Subotičani su do sada najviše usmereni ka trkama od 10 i 21 km, a iz organizacionog tima poručuju da trka od 5 km može biti posebno zanimljiva.

– Sve više Subotičana trči trke na polumaratonu, ljudi dolaze porodično. Mislim da je deonica od 5 km najbolja za one koji ove godine žele po prvi put da se priključe Subotičkom polumaratonu, zbog toga ovogodišnja „petica“ može biti jednako popularna kao i sve ostale trke, zaključio je Žika Savin.

Kurir sport