CRVENO-BELA KRV 30. PUT NA MARAKANI: Ministar Zlatibor Lončar pozdravio humanitarnu akciju Crvene zvezde!

Humanitarna akcija „Crveno-bela krv“ biće održana po 30. jubilarni put 27. i 28. juna 2024. godine u Medija centru FK Crvena zvezda na stadionu „Rajko Mitić“.

Tim povodom danas je održana konferencija za medije u prisustvu predstavnika svih klubova SD Crvena zvezda na kojoj su pozvani svi ljudi dobre volje da doniraju svoju krv i tako pomognu da se spase nečiji život.

Na konferenciji za medije govorili su dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije, dr Zorana Andrić, rukovodilac službe za laboratorijsku i drugu dijagnostiku Instituta za transfuziju krvi Srbije, Marko Petrović, operativni direktor FK Crvena zvezda, Milan Dozet, sportski direktor KK Crvena zvezda i Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda.

Prisutne predstavnike klubova SD Crvena zvezda i predstavnike medije pozdravio je dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije.

– Želim neizmerno da se zahvalim celoj porodici Crvene zvezde i svim Delijama i svim onima koji podržavaju Zvezdu i koji su učestvovali u ovoj akciji jer ne postoji ništa humanije da se uradi, da se da krv i da se pomogne nekome, da direktno nekome spasite život. Hvala vam na tome što ste došli na ovu ideju i hvala vam što je ovoliko dugo sprovodite, a ja ću vam tačno reći, ako niste znali, koliko je do sada dato krvi, koliko je ljudi učestvovalo u svemu ovome. U dosadašnjih 29 akcija dato je 12.648 zvezdaša se prijavilo da da krv. Od tog broja njih 11.493 je dalo krv. Jedan deo njih nije mogao da da krv iz medicinskih razloga, ali mi te ljude koji su došli i koji su se prijavili računamo kao da su dali, jer su oni došli sa tom namerom. Prosek po akciji je bio 396 davalaca. Vi znate da redovni davaoci krvi imaju neki svoj kontinuitet i u neko određeno vreme daju krv. Ovde se pojavilo skoro 26% davalaca koji su prvi put dali krv, koji su se odazvali vašem pozivu i to je oko 3.000 novih davalaca krvi. S obzirom da jedna jedinica krvi može da spasi tri života, zvezdaši su svojom akcijom spasili više od 30.000 života u Srbiji. Još jednom, neizmerno hvala. Sve druge reči, osim ovih podataka, nisu dovoljne. Ono što je bitno je da vi organizujete akcije u periodima kada pada broj davalaca krvi, a to su letnji period i periodi praznika. Vi budete ti koji omogućite našem Zavodu za transfuziju, a onda i svim našim bolnicama da se ne prekidaju operativni programi, da ima dovoljno krvi za operacije i naravno da onima kojima je neophodno da je dobiju. Vi se niste zaustavili na tome i organizujete svoje akcije ne samo u Beogradu, već i u Kosovskoj Mitrovici, u Trebinju, Doboju, Prijedoru, Prokuplju, Banjaluci… i to su samo neka od mesta u kojima organizujete ovu akciju. Još jednom neizmerno hvala i nastavite tako, vi ste pravi primer humanosti i nečega što je osećaj da pomognete ljudima kojima je ta pomoć neophodna – rekao je dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije.

U ime Instituta za transfuziju krvi Srbije govorila je dr Zorana Andrić, rukovodilac službe za laboratorijsku i drugu dijagnostiku.

– Institut za tansfuziju krvi Srbije i Sportsko društvo Crvena zvezda su vršnjaci. Mi u oktobru slavimo 80 godina Instituta, a Crvena zvezda sledeće godine u martu. Institut za tansfuziju krvi Srbije i Sportsko društvo Crvena zvezda, zajedno sa Udruženjem građana Delije Sever od 2012. godine organizuju humanitarnu akciju „Crveno-bela krv“ i tokom 29 akcija koliko je do sada organizovano prikupljeno je gotovo 12.000 jedinica krvi. To su najmasovnije akcije koje se organizuju i najdugovečnije, mimo plana i programa koje sprovodi Institut za transfuziju krvi. Institut za tansfuziju krvi Srbije jeste najveća transfuziološka institucija u zemlji i snabdeva krvlju 8 bolnica u Srbiji i gotovo sve zdravstvene ustanove u Beogradu i da bi sistem mogao da funkcioniše na nedeljnom nivou neophodno je da prikupi između 1.500 i 3.000 jedinica krvi. Sada ulazimo u letnji period koji je već počeo i kada je očekivano da broj davalaca na dnevnom nivou bude manji, Sportsko društvo Crvena zvezda je uvek na pravom mestu i u pravo vreme organizuje svoje akcije upravo u periodima kada je broj davalaca manji. Zbog toga je ova akcija dragocena i u to ime ispred Instituta se zahvaljujemo i SD Crvena zvezda i Udruženju građana Delije Sever za organizaciju ove akcije, zahvaljujemo se ministru Lončaru na podršci i što svi zajedno učestvujemo u promociji i širenju kulture davanja krvi. Nadamo se da će i ova jubilarna 30. akcija biti uspešna. Svakako značajna podrška zdravstvenom sistemu u predstojećim letnjim danima, a pre svega daje sigurnost za sve one kojima je krv neophodna – istakla je Zorana Andrić.

Veliku zahvalnost za sve dobrovoljne davaoce krvi iskazao je Marko Petrović, operativni direktor FK Crvena zvezda.

– Posebno mi je drago što ovu sezonu počinjemo sa ovakvom jednom utakmicom, rekao bih utakmicom života. Naš Fudbalski klub je više od samog sporta i mi smo posvećeni, kao najveći brend Srbije vrednostima dobročinstva, vrednostima humanosti i ja verjuem da će ova sezona koja je jubilarna, kada Crvena zvezda slavi 80. rođendan početi na najbolji mogući načina, sa jednom ovakvom utakmicom života i verujem da će Crvena zvezda biti pobednik. Ono što bih hteo da naglasim je da šaljemo jednu jaku poruku javnosti i celoj našoj zvezdaškoj zajednici, a ta poruka je da je Zvezda naša porodica. Mi smo jedna jaka i složna porodica koja je posvećena jednim širim društvenim vrednostima od samog sporta koji nas je okupio. Svesni smo da je krv neophodna, posebno u ovom periodu sezone. Pozvao bih sve naše navijače, celokupnu zvezdašku javnost, da podržimo ovu našu prvu utakmicu. Jako sam ponosan što Fudbalski klub Crvena zvezda na ovaj način utiče i kao najveći srpski brend možemo na ovaj način da podstaknemo veliki broj naših navijača da doprinesemo našem društvu. Voleo bih da se broj davalaca poveća. Svi mi i naši bližnji možemo da se nađemo u poziciji da nam je potrebna krv. Moramo biti svesni toga i mi moramo da damo danas, da bi neko sutra za nas isto tako postupio. Pozivam sve zvezdaše da budemo složni, da budemo jaki kao što je Crvena zvezda. Želim da se zahvalim, jer mi ne bi mogli sve ovo da ostvarimo bez svesrdne pomoći Fondacije Delije, bez naših navijača koji dele sve ove vrednosti koje ima Crvena zvezda – rekao je Petrović.

Milan Dozet, sportski direktor KK Crvena zvezda i sam je dobrovoljan davalac krvi i pozvao je sve ljude dobre volje da se odazovu humanom pozivu.

– Jako mi je drago što smo svi okupljeni oko ovakve jedne velike i humane akcije. Uloga Crvene zvezde je da bude lider u svim poljima, a društvena odgovornost i pomoć našim sugrađanima je negde u vrhu naših prioriteta. Zbog toga smo jako ponosni na naše navijače i Fondaciju Delije koja organizuje ovu humanitarnu akciju 30. put. Ljudi iz Košarkaškog kluba Crvena zvezda i ovaj put kao mnogo puta do sada žele da ličnim primerom podstaknu druge da dođu i učine isto. Tu smo zajedno da podržimo naše navijače u davanju krvi. Sledi period, kao što je rečeno, kada je jako bitno da imamo dovoljn broj rezerve krvi i zbog toga pozivam još jednom da u četvrtak i petak sve ljude koji su u mogućnosti dođu i daju krv – kazao je Dozet.

Na kraju se obratio Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda.

– Čast i privilegija i zaista jako veliko zadovoljstvo je da današnji dan učinimo lepim i značajnim datumom. Sutra i prekosutra će, kao što se od 2012. godine odvija akcija doborovoljnog davanja krvi, zvezdaši i Delije i svi oni koji nađu vremena i prepoznaju poruku koju smo na ovoj konferenciji uputili, doći i dati krv. Učiniti dobro delo bez ikakvog očekivanja i nagrade je univerzalni jezik dobrote. U Crvenoj zvezdi se već 80 godina trude, zajedno sa Delijama, da napravimo jedan veliki iskorak u tome šta znači biti sportska institucija. Sportska institucija je mnogo više od sporta. Hvala svim predstavnicima klubova koji su danas došli, odvojili vreme i svima koji su prepoznali našu akciju i došli na jedan jedini poziv bez pitanja. I veoma se radujem i želim i verujem da će sutra da će sutra i prekosutra na ovom mestu biti tako ovde. Kao što kažu da u životu ne postoje samo pobede i porazi, da vas podsetim da je Crvena zvezda ove godine imala istorijske uspehe, sedam duplih kruna, dve triple krune, da smo pobedili u mnogo sportova. Ova naša akcija je upravo nešto zbog čega je sport tako veliki. Ne postoje samo pobede i porazi, postoji i gledanje, pričanje, ljubav, reč, navijanje, ali postoji i običan život koji zavisi samo od nas. E taj jedan život koji smo mi spasili, kao što je ministar rekao, izračunalo se tačno koliko smo života spasili i ja sam jedan od onih koji je u vreme korone imao ogromne probleme i preživeo sam zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi. Zbog toga sam i emotivan, srećan i ispunjen što je Crvena zvezda još jednom pokazala koliko je velika i koliko je jedna divna i lepa stvarnost Srbije – zaključio je Avramović.

Akcija „Crveno-bela krv“ se održava po 30. jubilarni put, a svi zvezdaši koji žele da pokažu humanost na delu, to će moći da učine u četvrtak (27. juna) i petak (28.juna) od 10 do 18 časova u Medija centru FK Crvena zvezda na stadionu „Rajko Mitić“.

