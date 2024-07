IZGUBILA JE NAJBOLJU PRIJATELJICU I OSTALA TEŠKO POVREĐENA: Sada se vratila sportu i potpisala za Zvezdu! ČUDESNA životna priča

Rukometna golmanka Gordana Petković iza sebe ima neverovatnu životnu priču.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Nedavno je Gordana Petković (33) potpisala za Crvenu zvezdu, aktuelnog šampiona Srbije u ženskoj konkurenciji, i u novoj sezoni ova devojka rođena u Zemunu, biće veliko pojačanje za klub.

Pre samo godinu ipo dana Gordana Petković doživela je tešku saobraćajnu nesreću. Jedva je ostala živa, gledala je smrti u oči. Imala je sreće, za razliku od najbolje drugarice i koleginice iz rukometa Marije Pavlović koja je izgubila život.

- Ta nesreća me je učinila još jačom, jer je i Marija igrala na poziciji golmana. Stalno smo pričale o planovima i snovima i uvek je se setim kada sam na terenu. Pomislim šta smo sve zajedno prošle. Trudila sam se da, uprkos svim negativnim komentarima, a bilo ih je, uvek radim na sebi. Znam da bi Marija bila srećna i ponosna da me vidi sada - otkrila je Gordana Petković u razgovoru za "Sportski žurnal".

Gordana Petković je u toj saobraćajnoj nesreći zadobila prelom ruke, rebara i jagodične kosti. Oporavak je bio dug i iscrpljujući. Ožiljak na srcu ostao je za ceo život.

- Veoma težak period je iza mene, ali sve što se izdešavalo me je učinilo jačom i naučilo da uživam u svakom trenutku koji provedem na terenu. Nekoliko meseci sam bila u gipsu zbog preloma, a onda se ispostavilo da ruka nije dobro srasla i poslata sam na operaciju - rekla je Gordana Petković i nastavila:

- To je dodatno odužilo oporavak, ali sam se trudila da budem tu za svoju tadašnju ekipu, Mladost i da se vratim što je pre moguće. Zahvalna sam svim ljudima iz Nove Pazove, koji su bili tu za mene dok sam bila povređena i ukazali mi veliko poštovanje. Zaista imam samo lepe reči za njih.

Gordana Petković je i samohrana majka jedne devojčice koja ide u osnovnu školu.

- Pauze između treninga su, naravno, posvećene domaćim zadacima. Veoma je naporno uskladiti sve obaveze, ali znam zbog koga to radim, a to je moja ćerka. Nas dve živimo od rukometa i srećna sam što radim posao koji najviše volim. Ona je primarni razlog zašto se toliko trudim i znam da će jednog dana, kada odraste, biti jako ponosna na mamu. I sad je, ali je još uvek mala da bi shvatila drugu stranu medalje i težinu uspeha. Podrška porodice i prijatelja mi je vrlo važna. Za sebe smatram da sam jaka, život me je naučio da se borim i ne odustajem, ali potrebno vam je da sa nekim podelite i dobre i loše trenutke – zaključila je Gordana Petković.

Kurir sport/Sportski žurnal

00:09 Srpski navijači napravili show u centru Minhena