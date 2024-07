SPEKTAKL NA VELIKOM RATNOM OSTRVU! Preko 400 takmičara u prvoj "OCR Taurunum" trci sa preprekama na Lidu!

Prvog septembra 2024. godine, sa početkom u 11 časova, na zemunskom Lidu biće održana prva "OCR Taurunum" trka sa preprekama.

Očekuje se učešće preko 400 takmičara koji će se boriti da budu najbolji u prvom ovakvom spektaklu na Velikom ratnom ostrvu.

Distanca na kojoj će se takmičari trkati i boriti sa preprekama iznosi pet kilometara, a biće organizovana i trka za decu na 500 metara.

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj Instagram stranici ovog događaja, a ako želite da se prijavite to možete uraditi OVDE. Prijave traju sve do 23. avgusta do 12 časova.

