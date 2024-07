ATLETSKI SPEKTAKL U GLAVNOM GRADU SRBIJE: "Beogradska desetka" na otvaranju drugog dela trkačke sezone

Drugi deo trkačke sezone u Srbiji biće otvoren „Beogradskom brzom desetkom“, trkom na 10 hiljada metara koja će se 7. septembra održati na Novom Beogradu sa startom i ciljem u Bulevaru Nikole Tesle kod Parka prijateljstva na Ušću.

To će biti treća ovosezonska trka u organizaciji Beogradskog maratona, posle Dečijeg maratona i 37. Beogradskog maratona, koji je ove godine oborio brojne rekorde i pomerio mnoge granice i standrade u organizacionom smislu. „10K Belgrade“, drugi put se održava u našem glavnom gradu, čime se srpska prestonica svrstala u red velikih evropskih i svetskih gradova, koji već imaju dugu tradiciju održavanja uličnih trka na 10 kilometara.

Staza na Novom Beogradu na kojoj će se trčati je sertifikovana od strane Svetske atletike, svi rezultati biće priznati od Svetske atletike i bodovaće se u zvaničnom kalendaru svetskih uličnih trka.

Prošle godine „Beogradska desetka“ izazvala je veliko interesovanje, a na startu je bilo preko tri hiljade trkača. U muškoj konkurenciji pobedio je Bernard Vambua iz Kenije u vremenu 28:26, dok je kod dama trijumfovala je Obukir El-Ohabi Duae iz Španije koja je trku završila za 33 minuta i 20 sekundi.

„Ponovo ćemo se potruditi da svim učesnicima pružimo jedinstven doživljaj na stazi i ispunimo standarde po kojima smo postali prepoznatljivi u trkačkoj zajednici u čitavom regionu“, kaže direktor Beogradskog maratona Darko Habuš i dodaje:

„Prijave za učešće u ovoj trci su već počele i s obzirom da je broj takmičara ograničen, pozivam sve zainteresovane da se što pre prijave i rezervišu svoje mesto. Ovo je još jedan od načina kojim želimo da probudimo svest ljudi o značju bavljenja fizičkom aktivnošću kao najboljim načinom prevencije od nezaraznih bolesti, jer je upravo zdrav način života jedan od postulata na kojima skoro četiri decenije počiva Beogradski maraton. Do kraja godine imaćemo još dve trke u našoj organizaciji. To su Ženska trka na Adi Ciganliji 6. oktobra kao i 5. Beogradski polumaraton koji je je zakazan za 24. novembar. Ono što mogu da najavim za sledeću godinu je još jedan događaj koja će biti prava atrakcija, a to je trka koju ćemo organizovati na pisti aerodroma Nikola Tesla, ali o tom potom“, zaključio je Habuš.

Prijave za trku „10K Belgrade“ vrše se na sajtu Beogradskog maratona.

(Kurir sport)