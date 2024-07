SRPSKI ŠAHISTI PRED VELIKIM IZAZOVIMA: Srbija Open" i Šahovska Olimpijada u Budimpešt su pred njima ovog leta

Šahovski savez Srbije održao je konferenciju za medije u hotelu "Zepter" u Beogradu povodom brojnih dešavanja u šahu koja nas očekuju u nastavku sezone

U organizaciji Šahovskog saveza Srbije, održana je konferencija za medije u hotelu "Zepter" na Terazijama u Beogradu.

Na konferenciji glavne teme su bile:

- predstojeća 45. Šahovska Olimpijada koja će biti održana u Budimpešti u periodu od 10. do 23. septembra 2024. godine

- Sastavi ženske i muške šahovske reprezentacije Srbije za predstojeće veliko takmičenje

SPISAK ŽENSKE REPREZENTACIJE SRBIJE: 1. Teodora Injac 2. Marina Gajčin 3. Adela Velikić 4. Jovana Erić 5. Tijana Majdura SPISAK MUŠKE REPREZENTACIJE SRBIJE: 1. Aleksej Sarana 2. Aleksandar Predke 3. Aleksandar Inđić 4. Robert Markuš 5. Velimir Ivić

- "Srbija Open 2024", koji se održava u Beogradu od 12. do 21. jula 2024. godine u hotelu "Metropol"

Na početku konferencije, medijima se obratila i selektorka ženske reprezentacije Srbije, legendarna Alisa Marić.

- Naš spisak šahistkinja za veliko takmičenje koje nas čeka izgleda ovako: Teodora Injac, Marina Gajčin, Adela Velikić, Jovana Erić i Tijana Mandura. Ovaj tim igrao je i na prethodna dva velika ekipna takmičenja, na prvenstvu Evrope i na prošlogodišnjoj Olimpijadi. Na oba takmičenja, naše devojke su postigle bolji rezultat od očekivanog u početnoj startnoj poziciji. Što se tiče nekih očekivanja na Olimpijadi, o tome je sada rano govoriti, tek se podnose spiskovi svih učesnika. Takmičenje je dosta teško, tu će biti i selekcije Amerike, Indije, Kine, Gruzije, Bugarske, ali devojke su motivisane. Šahovski savez Srbije je učinio sve da maksimalno podrži naše šahistkinje pred sve izazove koji nas očekuju - poručila je čuvena šahistkinja.

foto: Nemanja Pancic

Reč je u nastavku preuzeo selektor muške reprezentacije Srbije, Miodrag Perunović.

- Bio sam na slatkim mukama kada sam birao ovaj tim. Kao što već znate, aktuelni smo prvaci Evrope, prvi put u istoriji, ne samo Srbije, već i Jugoslavije. Niko nas zbog toga sada ne potcenjuje i svi gledaju na nas sa određenom dozom respekta. Što se same ekipe tiče, prvi je Aleksej Sarana. On je spojio nespojivo u prethodnoj godini. Postao je individualni prvak Evrope u standardnom šahu, timski prvak Evrope sa nama i prvak Evrope u ubrzanom šahu...njegova forma je u velikom usponu u poslednjih nekoliko meseci. Svoj rejting je doveo do životnog maksimuma. Drugo ime za koje sam se opredelio je Aleksandar Predke čija je takođe forma u uspehu. U poslednjih nekoliko meseci je poboljšao svoj rang, sa 63. došao je do 43. mesta, za čak 20 mesta je napredovao. Treći je Aleksandar Inđić, petostruki prvak države. Iako je mlad, već je legenda naše reprezentacije, nosilac je prvog tima - otkrio je Perunović prvu trojku, a onda naveo i ostala dva igrača koja se nalaze na spisku:

- Četvrti je Robert Markuš. Na poslednja tri takmičenja je bio uvek u dva najbolja člana tima, odličan je timski igrač. I peto ime za koje sam se opredelio je Velimir Ivić. I njegova forma je u usponu. Kao što vidite ovo je identičan sastav koji je osvojio Evropsko prvenstvo. Apsolutno nije bilo dileme koga ću da odaberem. U pogledu rejting poena, oni odskaču u odnosu na druge igrače. Peti igrač u reprezentaciji ima 60 poena više od onih drugih koji bi mogli da budu potencijalni nosioci tima. Posebno me raduje da je forma svih ovih pojedinaca u usponu. Idemo sa lepim očekivanja na Olimpijadu - istakao je Perunović.

Kurir sport