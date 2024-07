NAJEMOTIVNIJA POBEDA LEGENDARNOG BRITANCA! Hamilton: Dugo mi je trebalo da se izlečim posle trke u Abu Dabiju 2021

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton iz Mercedesa rekao je da mu je trebalo "dugo da se izleči" od uticaja kontroverzne završnice sezone 2021. kada je u poslednjoj trci ostao bez rekordne osme titule, kao i da je imao brojne izazove po pitanju mentalnog zdravlja tokom 30 meseci bez pobede, pre nego što je trijumfovao na Silverstonu.Hamilton je u nedelju pobedio u trci za Veliku nagradu Velike Britanije na Silverstonu i to je bila njegova prva pobeda od pretposlednje trke 2021. godine u Saudijskoj Arabiji. On je trijumf opisao kao najemotivniji u karijeri Formule 1.

Nakon što je prošao kroz cilj, Hamilton se rasplakao, pošto je prekinuo niz od 56 trka bez pobede, najduži u njegovoj karijeri. Prethodno najduži niz bez pobede imao je u 10 trka.

On je u poslednjoj trci u sezoni 2021. godine u Abu Dabiju ostao bez titule u borbi sa Maksom Verstapenom, nakon što je tadašnji direktor trka Majkl Masi pogrešno primenio pravila u vezi sa bezbednosnim vozilom, što je omogućilo vozaču Red Bula da pretekne Hamiltona u poslednjem krugu i osvoji prvu titulu, a Britanca sprečio da osvoji rekordnu osmu.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) je posle istrage saopštila da je u pitanju bila "ljudska greška".

Hamilton je u emitovanoj izjavi za Skaj rekao da je posle svega razmišljao da li uopšte želi da nastavi, posle Mercedesovih neuspeha od uvođenja novih pravila.

"Kada sam se vratio 2022. godine, mislio sam da sam prešao preko toga. Znam da nisam i trebalo mi je dugo vremena da izlečim taj osećaj. I to je prirodno za svakoga ko ima takvo iskustvo. A ja sam samo nastavio da pokušavam da radim na sebi i da pronalazim unutrašnji mir iz dana u dan", rekao je 39-godišnji Hamilton.

Od 2022. godine Mercedes je imao mnogo problema sa bolidom i nije bio konkurentan Red Bulu. To se nastavilo i u ovoj sezoni, ali je vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio u prethodnoj trci u Austriji, a Hamilton u nedelju u Velikoj Britaniji.

Sedmostruki svetski šampion rekorder je sa 104 pobede u Formuli 1. On je rekao da se imao mnogo izazova na psihičkom planu posle Abu Dabija 2021.

"Uz ovu vrstu nedaća kroz koje sam prošao i kao ekipa i lično, ono što sam iskusio, te izazove, konstantan izazov koji smo imali da svakoga dana ustanemo iz kreveta i damo sve od sebe. Toliko puta pomislite da vaš najveći napor jednostavno nije dovoljan. I razočaranje koje ponekad možete da osetite, znate, živimo u vremenu kada je mentalno zdravlje ozbiljno pitanje. I neću da lažem, to sam doživeo", naveo je on.

"Definitivno je bilo trenutaka kada pomislite - to je to, više se nikada neće ponoviti. Tako da, ovaj osećaj kada prelazite preko linije cilja na kraju, mislim da, iskreno, nikada nisam plakao od pobede. Ovo je samo izašlo iz mene i to je zaista, zaista sjajan osećaj. Veoma sam zahvalan na njemu", dodao je jedan od najboljih vozača u istoriji Formule 1.

