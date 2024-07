LAŽNA VEST! MAJK TAJSON NE DOLAZI U REPUBLIKU SRPSKU: Bokserski šampion digao na noge celu Banjaluku!

Majk Tajson dolazi u Republiku Srpsku! Legendarni Amerikanac biće gost Banjaluke! Ovako su glasili naslovi tokom jučerašnjeg dana na portalima iz Srpske i BiH.

Međutim, istina je totalno drugačija. Čuveni bokser Majk Tajson neće doći u Republiku Srpsku. Informaciju da Amerikanac dolazi u Banjaluku preneo je nekadašnji proslavljeni bokser Anton Josipović. On je otkrio da će Majk Tajson biti gost Banjaluke između 15. i 20. avgusta.

Međutim, predsednik Bokserskog kluba "Slavija" Dalibor Petković, kaže da od dolaska Majka Tajsona nema ništa.

- Za nas je to čista laž. Mi se kao klub u potpunosti ograđujemo oko toga, ljudi me zovu i pitaju, ali mi se ograđujemo od te izjave. Za mesec dana da se to desi i da ga Josipović dovede nije realno, tako da je za nas to laž - rekao je Petković za portal "tiket.ba".

