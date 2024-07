LAŽNA DRŽAVA NE ŽELI "SRBINA": Ogroman SKANDAL pred Olimpijske igre - besramno oglašavanje tzv. Kosova! Pa, oni prave CIRKUS!

Veliki sportski skandal pred početak Olimpijskih igara

Naime, plivač Adel Šabović, Bošnjak, poreklom iz južne srpske pokrajine Kosovo, našao se na udaru pred smotru najboljih sportista sveta u Parizu.

Prvo je najavljeno da će on u plivanju slobodnim stilom na 100 metara predstavljati tzv. Kosovo na predstojećim OI, ali... Onda nastaje opšti cirkus!

Prvi čovek Plivačkog kluba "Ilirida iz kosova Pojlja Ardian Hamiti rekao je da Plivački savez ne želi da on pliva za tzv. Kosovo jer je Srbin.

- Videli smo divlju kampanju u kojoj se Adel naziva Srbinom, a u nekim slučajevima Rusom, i mislimo da je to kampanja koja ne bi trebalo da se dešava na Kosovu, rekao je Hamiti, a prenosi radio "Slobodna Evropa"

Sam plivač u ovome nije video problem...

- Čak ni ne znam zašto je to toliko zabrinjavajuće. Većina moje porodice je iz Peći i veoma sam ponosan na njihovo poreklo. Ponosan sam na svoje korene. I mislim da sam građanin Kosova i kosovski državljanin...Mislim da bi to trebalo da bude tamo gde je ostalo. To je dovoljno jako. To bi trebalo da bude dovoljno, zaključio je Šabović

Kurir sport