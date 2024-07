BUDI AKTIVAN SVAKOG DANA! "Be Active today" organizuje besplatne sportske aktivnosti širom Srbije

Kampanja „Be Active Day“ koja širom Evrope slavi fizičku aktivnost i ukazuje na prednosti redovnog vežbanja na mentalno, društveno i fizičko stanje promovisana je od strane Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, koji je drugu godinu za redom partner Europe active organizatora ove manifestacije koja je deo Evropske nedelje sporta.

Kao i prethodnih godina kampanja će se odvijati u septembru mesecu kada će na brojnim lokacijama širom Srbije biti organizovane besplatne sportske manifestacije sa ciljem da probude svest o potrebi bavljenja fizičkom aktivnošću kod naših sugrađana i povećaju broj ljudi koji bi se aktivno bavili bilo kojim vidom rekreacije.

foto: Savez za rekreaciju i fitnes Srbije

Ove godine prioritet je podizanje svesti o inkluziji u sportu, posebno u rekreaciji i fitnesu. Savez za rekreaciju i fitnes Srbije je prethodne godine tokom Evropske nedelje sporta u neku od ponuđenih aktivnosti uključio više od 5500 ljudi u 23 grada Srbije.

- „Be Active Day“ i Evropska nedelja sporta su praktično sublimacija onoga što mi radimo tokom čitave godine“- rekao nam je Dragan Tomašević, generalni sekretar Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, na promociji te manifestacije u prostorijama Privredne komore Srbije.

- Mi, kao krovna organizacija za rekreaciju i fitnes u Srbiji, 365 dana u godini preko raznih aktivnosti, marketingom, direktnim privlačenjem ljudi, omogućavanjem besplatnog treninga, radimo na širenju svesti o fizičkoj aktivnost sa idejom da što više ljudi uključimo u organizovani sistem vežbanja.

foto: Savez za rekreaciju i fitnes Srbije

Na panelu povodom „Be Active Day“ manifestacije prisutnima su se obratili i prof. dr Goran Prebeg sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Nemanja Radović, Sportski savez osoba sa invaliditetom i Miloš Bunić iz Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije.

Prof. dr Goran Prebeg rekao je da je bavljenje fizičkom aktivnošću najbolji recept za dug i zdrav život i da je „Be Active Day“ kao projekat dobar primer kako se na jednostavan, jeftin i vrlo efikasan način može aktivirati mnogo ljudi zarad opšteg zdravlja nacije.

- Preduslov za baljenje sportom ljudi sa invaliditetom je pristupačnost i to je ono na čemu svi mi zajedno radimo. Sport i rekreacija su način da svi zajedno dođemo do cilja a to je bolji kvalitet njihovih života. Socijalizacija kroz sport i bilo koji vid rekreacije prija ljudima sa invaliditetom pogotovo onima sa intelektualnim smetnjama i na tome generalno dosta radimo u Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Beograda u saradnji sa Savezom za rekreaciju i fitnes Srbije“ – rekao je Nemanja Radović.

foto: Savez za rekreaciju i fitnes Srbije

- Prošle godine Savez za rekreaciju i fitnes Srbije je u 23 grada širom Srbije organizovao mnogo događaja sa različitim sadržajem u kojima je bilo aktivno preko 5500 naših sugrađana. I ove godine u septembru svi koji žele moći će da uzmu učešće u raznim sportskim aktivnostima. „Biće besplatnih aktivacija za vežbače svih uzrasnih dobi, imaćemo „Dan otvorenih vrata“ u fitnes klubovima, što znači da svako ko bude želeo može toga dana besplatno da trenira, kao i da bude učesnik bilo koje druge aktivacije koje ćemo organizovati širom Srbije“- rekao nam je Miloš Bunić iz Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije.

- Prošle godine odziv je bio dobar i bili smo zadovoljni urađenim poslom a ove želimo da premašimo prethodnu i po broju gradova i aktivacija i svakako ljudi koje ćemo uključiti u naše akcije - dodao je on.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:59 U SRPSKI SPORT SE ULAŽE VIŠE NEGO IKAD! Moćna poruka Davora Štefaneka na prvom ovogodišnjem Malom sajmu sporta u Knjaževcu