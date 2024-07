RALF ŠUMAHER LICEMERNO PROZIVAO JEDNOG OD NAJVEĆIH ZBOG PODRŠKE LGBT: Sada je Nemac priznao da je gej, a Britanac se ODMAH OGLASIO

Šestostruki šampion Formule 1, Luis Hamilton, podržao je Ralfa Šumahera i njegovo nedavno priznanje.

Čuveni Nemac, brat još legendarnijeg Mihaela Šumahera, nedavno je otkrio javnosti da je homoseksualac.

Ta informacija već neko vreme je prisutna kod svetskih medija, a o njoj je govorio i Hamilton.

"Očigledno mu nije bilo prijatno da to kaže u prošlosti, ali čini se da smo konačno u vremenu kada to može da se uradi bez straha", rekao je Hamilton na konferenciji za medije uoči Velike nagrade Mađarske, koja se vozi ovoga vikenda.

"Mislim da je do sada dobio samo pozitivne reakcije ljudi i mislim da je to zbog vremena u kojem živimo i promena kroz koje prolazimo", smatra Hamilton.

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Britanac je, podsetimo, 2021. godine izazvao puno pažnje javnosti širom sveta kada je odlučio da tokom trke u Saudijskoj Arabiji na kacigi ima zastavu duginih boja kao znak podrške LGBT populaciji.

Ralf Šumaher je tada na zanimljiv način komentarisao takav gest.

"Njegove vrednosti su važne i može da ih predstavlja na društvenim mrežama. Pravo je pitanje zašto to uvek radi na stazi, u Mercedesovoj uniformi. Ako vozači bez razmišljanja ulaze u te stvari, to je opasno i sport to ne zaslužuje", poručio je tada Ralf.

