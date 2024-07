NESTVARNO! TRAŽIO DA MU ODSEKU PRST DA BI MOGAO DA IDE NA OLIMPIJSKE IGRE! Osakatio se za CEO ŽIVOT, svet sporta U ŠOKU!

Neverovatna priča koja je stigla iz Australije govori nam da je sport mnogo više od igre.

Da bi otišao na Olimpijske igre, Metju Doson, reprezentativac ove države u hokeju na travi, doneo je izuzetno tešku odluku koja će ostaviti posledice do kraja života.

Doson je nedavno slomio prst leve ruke i dobio je zabrinjavajuće vesti. Rečeno mu je da oporavak može da bude potpun, ali da bi proces dugo trajao.

To bi značilo da neće moći da igra na Olimpijskim igrama u Parizu.

Field hockey player Matthew Dawson amputates finger to play in 2024 Olympics https://t.co/LSBOEBYGRT pic.twitter.com/waGQTma0vK — New York Post (@nypost) July 18, 2024

Druga opcija, koju je on odabrao, bila je to da mu lekari amputiraju deo prsta.

"Nisam imao mnogo vremena, morao sam brzo da donesem odluku. Imao sam sve informacije koje su mi bile potrebne, ne samo da bih igrao u Parizu, već i za život posle, ono što će mi biti najbolje za zdravlje", rekao je Doson za "7NEWS".

Selektor Australije, Kolin Beč, začuđen je ovakvom odlukom.

"Najbrži način da se oporavi bio je da jednostavno odseče deo prsta. Nisam siguran da bih ja to uradio, ali on jeste", rekao je on.