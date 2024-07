ODLIČAN START ZA SRBIJU: Pet finala i dva polufinala za našu zemlju prvog dana Evropskog prvenstva

Foto: European Athletics via Chiara Montesano

Prvog dana takmičenja, naša reprezentacija postigla je značajne uspehe na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore koje se održava od 18. do 21. jula u Banskoj Bistrici, obezbedivši pet plasmana u finala i dva u polufinala.

Aleksandra Trifunović foto: European Athletics via Chiara Montesano

Aldin Ćatović, Ana Kovrlija, Marija Nisić, Aleksandra Trifunović i Mina Amidžić izborili su se za svoje mesto u finalu, dok ćemo Teodoru Golubović i Vukašina Đurića gledati u polufinalu njihovih disciplina.

Vukašin Đurić postavio je novi državni rekord u trci na 110 metara preponama, dok je Teodora Golubović izjednačila državni rekord u trci na 100 metara preponama, čime su dodatno istakli odlične rezultate naše reprezentacije.

Mina Amidžić foto: European Athletics via Chiara Montesano

Rezultati prvog dana takmičenja:

Aldin Ćatović (NOP) – 1500 m – kvalifikacije – 3:55.61 Q

Ana Kovrlija (MLZ) – Vis – kvalifikacije 1.77 m Q

Marija Nisić (TJB) – Troskok – kvalifikacije 12.57 m Q

Aleksandra Trifunović (RUM) – Kugla – kvalifikacije 15.21 m Q

Mina Amidžić (TJB) – Kladivo – kvalifikacije 59.27 m Q

Teodora Golubović (TKB) – 110 m prepone – kvalifikacije – 13.62 Q

Vukašin Đurić (VNS) – 110 m prepone – kvalifikacije – 13.99 NRU18 Q

Ostali rezultati:

Stela Ćuk (TJB) – Troskok – kvalifikacije 12.52 m – 13. mesto

Aleks Bezkorvajnij (VNS) – Skok udalj – 6.70 m – 23. mesto

Iva Bežanović (SSM) – Vis – kvalifikacije 1.71 m – 26. mesto

Filip Stanković (VNS) – 400 m – 49.57 – 28. mesto

Nikolina Jeremić (AŠKT) – 100 m – kvalifikacije 12.21 – 30. mesto

Una Jovanović (BNZ) – 400 m – 58.32 – 32. mesto

Sara Botunjac (TJB) – 100 m – kvalifikacije 12.25 – 35. Mesto

Satnicu takmičenja i uživo rezultate možete pronaći na sledećem linku - https://live.european-athletics.com/U182024/lrs/schedule/ATH/2024-07-18 .

Live stream takmičenja možete pratiti na sledećem linku - https://eurovisionsport.com/ .

Prvenstvo Evrope za mlađe juniore je jedno od najznačajnijih atletskih takmičenja za atletičare do 18 godina. Svake dve godine, ovo prvenstvo okuplja najbolje mlade atletičare iz svih delova Evrope, koji se takmiče u raznim disciplinama, od trkačkih do skakačkih i bacačkih. Na Prvenstvu Evrope za mlađe juniore, koje će se održati od 18. do 21. jula 2024. godine u Slovačkoj, naša reprezentacija će pokazati svoju snagu sa čak 24 talentova atletičara, 9 dečaka i 15 devojčica.