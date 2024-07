AUSTRALIJANAC NAKON SKANDALA OSVOJIO HUNGARORING: Pjastri u Mađarskoj stigao do prve pobede u Formuli 1

Australijski vozač Oskar Pjastri iz Meklarena pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Mađarske i ostvario je prvu pobedu u karijeri.Pjastri je do prve pobede u Formuli 1 stigao tako što mu je klupski kolega Lando Noris tri kruga pre kraja, nakon velikog pritiska iz ekipe, prepustio prvu poziciju.

Na kraju je Pjastri imao 2,141 sekundi prednosti u odnosu na Norisa. Treće mesto je zauzeo Luis Hamilton iz Mercedesa sa 14,880 sekundi zaostatka, i ovo mu je 200. podijum u karijeri.

Vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je četvrto mesto, a peti je bio aktuelni svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula.

Šesto mesto je zauzeo Karlos Sainc iz Ferarija, a sedmi je bio Serhio Peres iz Red Bula. Džordž Rasel iz Mercedesa je bio osmi, deveti Juki Cunoda iz RB, a 10. Lens Strol iz Aston Martina.

Noris je krenuo sa pol pozicije, ali su ga već na startu prestigli Pjastri i Verstapen. Aktuelni svetski prvak je u četvrtom krugu vratio poziciju Norisu, pošto je bio pod istragom zbog silaska sa staze i preuzimanja drugog mesta.

Pjastri je vodeću poziciju zadršao do 18 kruga kada je otišao u boks, i nakon zamene guma se vratio na stazu kao četvrti iza Verstapena, Leklera i Sainca, ali je u 22 zauzeo drugo mesto kada su Verstapen i Sainc otišli u boks, a na prvu poziciju se vratio u 24 krugu kada je na zamenu guma otišao i Lekler.

Meklaren se odlučio da na drugu zamenu guma u 48 krugu prvi ode Noris, dok su vodećeg Pjastrija ostavili na stazi još dva kruga. To je bilo dovoljno da Noris preuzme vođstvo od timskog kolege. U nastavku su iz ekipe Meklarena slali poruke Norisu da prepusti prvu poziciju Pjastriju, što Britanac nije odmah uradio.

U završnici trke velika borba se vodila za treće mesto između Hamiltona i Verstapena, aktuelni svetski šampion je pokušavao da prestigne Hamiltona, ali je Britanac odolevao, a u borbi je došlo i do kontakta, posle kog je Verstapen izašao sa staze i ostao bez šanse za podijum.

Lando Noris, sve do tri kruga do kraja nije želeo da pusti Pjastrija, ali je na veliki pritisak iz ekipe to učinio u 68 krugu i Pjastri je stigao do prve pobede u karijeri.

