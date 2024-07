FRANCUZI U CENTRU TEŠKOG SKANDALA! OI nisu ni počele, a optužbe PLJUŠTE: Atletičarki zabranjen pristup ceremoniji jer NOSI HIDŽAB!

Francuska atletičarka Sunkamba Dila izjavila je da joj je zabranjeno da prisustvuje ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara jer nosi hidžab, a Francuski olimpijski komitet saopštio je da radi sa njom na pronalaženju rešenja.

Sila će predstavljati Francusku u mešovitoj i ženskoj štafeti na 4x400 metara.

"Odabrani ste za OI koja se organizuje u vašoj zemlji, ali ne možete da učestvujete na ceremoniji otvaranja jer nosite maramu na glavi", napisala je Sila na Instagramu.

Francuska primenjuje striktno načelo sekularizma. Predsednik Francuskog olimpijskog komiteta David Laparten je rekao da su francuski olimpijci vezani sekularnim principima koji važe za radnike javnog sektora u Francuskoj.

"To možda ponekad nije razumljivo u drugim zemljama u svetu, ali to je deo našeg DNK ovde u Francuskoj", rekao je on.

Laparten je rekao i da su u toku razgovori sa Silom kako bi se pronašlo rešenje koje će biti u skladu sa sekularnim zahtevima francuskog olimpijskog tima, a istovremeno koje će i poštovati "legitimnu želju sportistkinje da se ispoštuju njena uverenja".

"Ne sumnjam da će se naći rešenje. Nadamo se da će svi moći da prisustvuju ceremoniji otvaranja", dodao je on.

(Beta)