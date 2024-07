ŠOKANTNO PRIZNANJE ČUVENOG SRPSKOG SPORTISTE: Oblačim Zvezdin dres, a sanjam o mom voljenom Partizanovom... Grobar sam, ODUVEK!

Rubrika Kurira "Moja životna priča" donela je brojne anegdote iz života velikana srpskog sporta.

Usledila su neka priznananja o kojima se i dan danas priča. Jedno zanimljivo došlo nam je od strane Vladimira Mandića, legendarnog srpskog rukometaša.

Priča je bila o njegovom prelsku u Crvenu zvezdu...

- Usprotivio sam se svemu tome, jer sam ja vatreni navijač Partizana i nisam mogao da shvatim kako ću ja, grobar, da igram za rivalski klub!? Molio sam profesora da igram u Partizanu, ali on mi je, čovek, objasnio da je to nemoguće. Ali, nekako sam ja to prelemio - bilo je teško jer sam grobar oduvek - ali... obukao sam taj dres. Nekako sam ja u svojoj glavi zacrtao da ću nositi Zvezdin dres dok se ne dokažem, a posle pobeći ću u Partizan. Tako je i bilo... - rekao je Mandić za Kurir u okviru njegove životne priče.

Nije bilo problema u crveno-belom taboru...

- U Crvenoj Zvezdi sam super počeo, imao sam trenera koji je prepoznao talenat u meni i radio je dosta sa mnom. Stvarno sam brzo napredovao i ušao u prvu ekipu, sa svojim idolom Peđom Peruničićem, i već kao kadet sam uzeo duplu krunu u Jugoslaviji - pričao nam je Vladimir i dodao:

- To je meni dalo neki elan i vetar u leđa. Sa 17 ili 18 godina trebao sam da potpišem svoj prvi profesionalni ugovor za Zvezdu, ali sam tada rekao ne i prešao sam u Partizan koji je u tom trenutku bio mnogo lošiji i imao manje para. Zvezda je u tom trenutku bila prvak Jugoslavije, ja sam bio deo njenog tima, ali nisam želeo da ostanem. To je u tom trenutku bio toliko nelogičan potez, ali ja sam morao preći u Partizan.

foto: RK Partizan

Kurir sport

Bonus video:

00:18 KK Crvena zvezda, KK Partizan, Delije, Pionir, večiti derbi