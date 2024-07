DRUGA TRKA U ŽIVOTU, A VEĆ JE OSVOJIO PRVI PEHAR: Mladi srpski automobilista gradi ime na stazama širom Evrope

Naša zemlja dobija još jedno ime u svetu automobilizma - Vuka Deretića, momka koji ima 18 godina i predstavlja Srbiju na Reno tvingo kupu (Renault Twingo Cup).

Ove sezone vozio je na dva trkačka vikenda, u italijanskom Varanu i mađarskom Balaton parku, a već može da se podiči jednim peharom.

Nije to baš puko iznenađenje - Vuk je najbolji primer naše izreke da iver ne pada daleko od klade, s obzirom na to da su trke uspešno vozili i njegov otac Mirko i deda Veselin. Mirko i sad povremeno sedne u trkački automobil, ali, ovo je priča o mladim nadama, onima za koje verujemo da će Srbiju učiniti još prepoznatljivijom u svetu automobilizma.

Svoj debi u Reno tvingo kupu Vuk je imao prošle godine. I to kakav debi - sa 17 godina morao je da dobije dozvolu roditelja za nastup u čuvenoj Monci, a onda je vozio svoju prvu takmičarsku trku u životu.

"Nisam se nikada takmičio pre toga, nisam ni vozio ništa drugo. Otac Mirko je vozio preko 20 godina srpski šampionat, pa sam ljubav prema trkama stekao gledajući njega na stazama. Imali smo u februaru prošle godine jednu probu na stazi Grobnik u Hrvatskoj, da vidimo kako ću da se snađem, i to je to. Zatim sam izašao na stazu u Monci i završio na 15. mestu u konkurenciji 36 vozača", kaže Vuk Deretić.

Kada se već pokazalo da je talenat nesporan, učešće u ovom takmičenju je nastavljeno. I nije sve ostalo samo na talentu - ubrzo je stigla i prva nagrada.

"Ove godine sam počeo šampionat takođe u Italiji, gde sam osvojio pehar kao treći najbolji junior, uz osvojeno ukupno sedmo mesto. Bio sam prezadovoljan, pošto je taj prvi pehar došao posle moje druge trke u životu. Sledeći trkački vikend ove sezone je bio u Mađarskoj - prvu trku sam završio na osmom mestu, a u jednom trenutku sam bio i na drugoj pozicji. U drugoj trci sam bio i bolji, završio sam je na šestom mestu u konkurenciji više od 20 vozača.

Mladi automobilista, naravno, u celoj ovoj priči ima veliku podršku porodice, naročito oca Mirka, koji je ispekao sve tajne ovog zanata. On i objašnjava šta je Reno tvingo kup i kakve megdane Vuk bije na stazi.

"Reno tvingo kup je takmičenje otprilike kao što je kod nas Jugo, nacionalna klasa i nijednu trku ne vozi ispod 22, 23 automobila, često ih bude više. Svi automobili su identični, odnosno istih tehničkih karakteristika. Vuk je tu pušten kao u osinjak, tu se takmiče ozbiljni vozači sa ozbiljnim iskustvom. Ali, on se tu ne ponaša kao da ne zna šta ga je snašlo, naprotiv - ozbiljno se i 'gura' i 'udara'... Pa trka u Monci, na kojoj je osvojio pehar, je bila tek njegova druga u životu, stvarno mu skidam kapu", kaže Mirko Deretić sa osetnom dozom ponosa u glasu i priznaje: "A ono što bih voleo, to je da nas dvojica sednemo u isti automobil, na Endurance trci, koja traje četiri sata. Ja sam to ranije vozio sa Nemanjom Milovanovićem, ali sada bih voleo da probam sa Vukom".

A kada se "preraste" ovo takmičenje, šta je sledeće na redu?

"Neki 'prirodni' redosled bi bio Klio kup (Clio cup), posle toga dolazi TCR... Ali, za to su potrebna i velika ulaganja. Razmišljam o tome, ali je sada potrebno sticati iskustvo, da se pređe što više kilometara u trkama, pa ćemo videti šta dalje. Za sad je cilj da vozim ovu i sledeću sezonu u Reno tvingo kupu, pa ćemo potom praviti planove", zaključio je Vuk Deretić.

A u nastavku ove sezone trkački vikendi treba da budu održani u Češkoj (Most), Slovačkoj (Slovakiraing) i Italiji (Muđelo i Mizano). Upravo tamo pratićemo da li Srbija dobija pravog šampiona.

