SPEKTAKL NA ZLATIBORU: Svetske školske sportske igre naredne godine u Srbiji!

Pariz, 28. jul 2024 - Pismo o mogućnosti dobijanja domaćinstva Školarijada, Svetskih sportskih školskih igara za učenike do 15 godina, potpisano je danas u Srpskoj kući u Parizu, u prisustvu visokih zvaničnika Republike Srbije.

Ovaj značajan dokument, u ime Međunarodne federacije školskog sporta, potpisao je Loran Petrinka, i, u ime Saveza školskog sporta Srbije, Željko Tanasković.

Predviđeno je da se ova manifestacija održi u periodu od 8. do 18. aprila 2025 na Zlatiboru, gde će okupiti više od 5.000 učenika uzrasta do 15 godina, koji će se takmičiti u 22 sporta.

Potpisivanju je prisustvovao Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Republike Srbije, koji je prisutnima poručio da će ova manifestacija omogućiti da se deca sa svih kontinenata druže upravo u Srbiji.

„Organizacija svetskih školskih igara će biti prilika da se u Srbiji deca sa svih kontinenata takmiče, druže, bolje upoznaju, da saznaju nešto novo o sebi i drugima, o različitim kulturama i običajima i da nauče da različitost nije hendikep nego veliko bogatstvo. Jasno je da Svetske školske igre za nas ne predstavljaju samo jedan lep sportski događaj već smatramo da je to izvanredna prilika da pokrenemo šire društvene promene, tj. da promovišemo zdrave stilove života i svest o značaju bavljenja redovnim fizičkim aktivnostima u cilju povećanja kapaciteta zdravstvenog statusa, naročito kod najosetljivije socijalne grupe, a to su mladi” istakao je ministar Gajić i dodao da će ovo biti prilika da Srbija čitav svet upozna sa jednom od najvažnijih aktivnosti naše države u budućem periodu, a to je organizacija EXPO-a 2027. godine.

„Srbija će predstavljati centar svetske ekonomije , kada ćemo ugostiti veliki broj naših prijatelja i gostiju iz čitavog sveta”, zaključio je ministar sporta Republike Srbije.

Potpisivanje ovog dokumenta predstavlja izuzetnu priliku za promociju Srbije kroz prikazivanje prirodnih lepota i bogatog kulturno-istorijsko nasleđa, kao i afirmaciju sportskih i organizacionih kapaciteta na globalnoj sportskoj sceni.

Nakon potpisivanja dokumenta, svi prisutni su imali priliku da obiđu izložbu u Srpskoj kući, i dožive jedinstveno iskustvo kroz multimedijalnu postavku Koreni.

