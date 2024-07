"SUDIJE NISU BILE FER, USKRATILI SU MOGUĆNOST DA OSTVARIM SVOJ SAN" Reprezentativka Srbije ZAGRMELA posle eliminacije sa OI!

Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković nije uspela da se plasira u drugo kolo u kategoriji do 54 kilograma na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je izgubila od Tajlanđanke Jutamas Jitpong 1:4.

Mirko Ždralo, trener srpske bokserke, bio je nezadovoljan suđenjem na meču prve runde Olimpijskih igara, a danas se oglasila i Sara.

- Moje putovanje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024 se završilo. Ne mogu rečima opisati koliko sam razočarana i koliko mi je teško. Prosto ne mogu da verujem da sam izgubila na startu Olimpijskih igara. Smatram da sam juče uradila sve što je do mene i sve što je apsolutno bilo potrebno da odnesem pobedu.

Nažalost sudije nisu bile fer. Oštetili su me i uskratili mogućnost da ostvarim svoj san. Samo ću to reći. Videla sam sebe na postolju sa medaljom oko vrata. Sanjala sam to, verovala čvrsto. Ovaj put nije bilo dovoljno. Nemam šta da dodam sem da se zahvalim svima na podršci, zaista sam imala veliki vetar u leđa, hvala puno mojim ljudima. Bilo kako bilo verujem da će sve jednog dana biti na svom mestu, jer nikad’ ne možemo biti sigurni na koji dobar put će nas loša sreća dovesti. I uvek. Hvala mu na svemu - napisala je Sara Ćirković na svom Instagram profilu.

