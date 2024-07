SELEKTOR HRVATSKE ŽESTOKO SE OBRUŠIO NA FRANCUZE! TUCAK IZNEO "PRLJAV VEŠ" IZ OLIMPIJSKOG SELA: Katastrofa! Zar paštetu da jedemo?

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak žestoko je kritikovao organizaciju Olimpijskih igara u Parizu.

Hrvatska je na startu olimpijskog turnira savladala u derbiju Crnu Goru, ali se Tucak osvrnuo na uslove u olimpijskom selu.

"Vrlo malo odmora ima. Idemo sada nešto da pojedemo u Hrvatsku kuću jer u olimpijskom selu je hrana katastrofalna. Negde kada završe Olimpijske igre daću svoj osvrt na sve, a za sada sam usredsređen na takmičenje. Ako igrači moraju da jedu paštetu i sir onda ne znam koji je smisao svega. No, kako nama tako i drugima. Idemo nešto da pojedemo, idemo da osetimo meso... Gužve su ogromne, loša je hrana. To nije primereno za ono šta je sportisti potrebno, a jedino treba da ima dobar krevet i da može nešto dobro da pojede. No, to u ovom slučaju nije niti jedno, niti drugo. Lako je za mene, ali ti momci igraju", sipao je Tucak.

