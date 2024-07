"ON JE PUKAO, ON NE MOŽE!" Srpski veslači doživeli KATASTROFU u polufinalu Olimpijskih igara! Krenuli ODLIČNO, a onda...

Nakon što smo gledali Jovanu Arsić u svom polufinalu Olimpijskih igara sada su se okušali Martin Mačković i Nikolaj Pimenov i videli smo veliku dramu! Vodilo je naš par u dubl skulu na 2.000 metara tri četvrtine trke, onda su ih pretigli Holanđani i Španci, ali su na kraju stali i bili su četvrti!

Nažalost na 60 metara do kraja Nikolaj Pimenov je potpuno nestao! Nije mogao više da vesla, ostala je sva snaga na Martinu Mačkoviću i ovo je bilo zaista neverovatno polufinale! Tako je naš dubl završio kao četvrti, na korak od plasmana u finale i Holanđani, Španci i Rumuni su prošli!

Naš dubl skul je izgledao sjajno, delovalo je većinu trke da će se plasirati dalje iako je trka bila jako izjednačena i svih osam čamaca je bilo blizu. Ipak kada je na 60 metara do kraja naš tim bio treći.

"Oh, usporavaju, on je pukao, on ne može! Nikolaj Pimenov ne može više, on je dao sve! Rumunija je prošla dalje jer je Nikolaj Pimenov eksplodirao! Prošli su dalje samo zato što Srbija nije izdržala do kraja. Mučeni Mačković je probao da vesla sam na kraju, ali to nikada ne uspeva", rekao je zvanični komentator koji je prenosio ovu trku.

Prošli su Pimenov i Mačković sada u polufinale B ali je pitanje da li će se tamo takmičiti jer deluje da se Pimenov možda i povredio na samom kraju trke.

Kurir sport / Mondo

