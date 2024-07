DEDA MU JE BIO SRBIN, A ON JE NOVO SVETSKO PLIVAČKO ČUDO! Osvojio ZLATO, pa nastavio da uništava rivale! Već ga zovu novi Felps!

Rumunski plivač srpskih korena, David Popovići, postao je apsolutna senzacija Olimpijskih igara u Parizu.

Ovaj supertalentovani 19-godišnjak iz Bukurešta osvojio je zlatnu medalju u trci na 200 metara slobodnim stilom i nema nameru da se zaustavi.

Izborio je plasman u polufinale u trci na 100 metara slobodnim stilom i učiniće sve da napravi novi podvig.

Iako ima tek 19 godina David već neko vreme dominira na velikoj sceni. Ima dva zlata sa Svetskog prvenstva u Budimpešti 2022. godine sa trka na 100 i 200 metara, kao i po dva zlata sa Evropskih prvenstvava u Rimu 2022. i Beogradu 2024. u istim kategorijama.

Talentovani sportista je nedavno u jednom razgovoru za srpske medije govorio o svom prezimenu. Na pitanje da li vuče korene iz Srbije, David je za rekao:

"Moj deda se prezivao Popović i verujem da sigurno postoji neka veza. Ta priča je prilično komplikovana i pokušaću da saznam detalje", otkrio je za "Sport klub" sjajni plivač.

Mediji ga uveliko porede sa Majklom Felpsom, a njegov najveći idol je legendarni Ian Torp.

"Snimke Topra sam gledao kao klinac. Sreo sam ga u Budimpšeti i rekao je da će mi on uručiti zlatnu medalju ako pobedim na 200 slobodno. I eto to se desilo. Majkl Felps je svakom dečaku pa i meni bio idol. Ono što je on postigao neće se ponoviti", izjavio je nakon osvajanja zlata u Budimpešti sjajni rumunski plivač.

Kurir sport/J.M.

