BARNA I STJEPANOVIĆ BLISTAJU NAKON PLASMANA U POLUFINALE: Ovo će se PAMTITI!

Srpski plivači Andrej Barna i Velimir Stjepanović su izneli utiske posle plasmana u polufinale Olimpijskih igara u disciplini 100 metara slobodnim stilom.

Barna je trku završio sa vremenom 48.34 i tako obezbedio plasman u polufinale Olimpijskih igara sa 10. pozicije.

Odličan je bio i Velimir Stjepanović. On je u svojoj kvalifikacionoj grupi bio peti sa vremenom 48.40 i zauzeo je 13 mesto u ukupnom plasmanu.

Podsetimo, mesto u polufinalu obezbedilo je ukupno 16 takmičara.

Barna je u razgovoru sa medijima u Parizu istakao da cilj jeste ispunjen, ali da rezultat nije najbolji. - Rezultat baš i nije bio najbolji, ali bitno je da sam prošao u polufinale, to mi je bio cilj. Večeras imam stazu, nova šansa da se poprave neke stvari koje sam izbrljao malo jutros. Malo sam imao preveliku tremu, prva individualna trka, ali biće bolje večeras, verujem u to - rekao je Andrej. Prokomentarisao je i to što je u grupi plivao protiv rumunskog reprezentativca srpskog porekla Davida Popovića, možda i najveće zvezde plivanja na Olimpijskim igrama. - Pa dugo već, tri - četiri godine se on i ja takmičimo na velikim takmičenjima. Uvek je nezgdan na tih poslednjih 50 metara. Sad je između nas bio Amerikanac, pa nisam mogao da vidim kako je i ko gde bio u trci. Ali dobro je bilo 7 - 9 on, 8 - 2 - 3, ja i Amer, tako da biti dobra trka večeras - dodao je , pa otkrio svoj cilj. - Da se uguram u to 8. mesto, to bi bio moj cilj. Da se popnem dva mesta, mislim da mi devet stotinki beži osmo mesto trenutno, nešto tako. Tako da postoji šansa - zaključio je Barna.

Ni Stjepanović nije krio zadovoljstvo dobrim plasmanom. - Drago mi je da smo i Barna i ja ušli. Velika je stvar da Srbija ima dvojicu u jednoj disciplini u polufinalu. Mnogo mi je drago što nisam dopustio da mi loš prvi dan utiče na ostatak takmičenja. Sada idem da se odmorim i da se spremim, pa da vidim večeras šta mogu. Konkurencija je ozbiljna. Stotka kraul je jedna od najpopularnijih disciplina. Tu su uvek oni najjači i najbolji. Ja sam sigurno jedan od najmanjih koji je ušao u polufinale. Idem ovde da se borim za sebe, za što bolje vreme. Ako uspem ima šanse i za finale - rekao je Velimir. Dodao je da će se ovo pamtiti. - Ako i kad budemo prestali da plivamo ovo će da se pamti. Imamo mlade koji su bili četvrti na Evropskom prvenstvu za juniore, ostali su bez medalje za dve desetinke. Dosta su brži nego što smo mi bili u tim godinama. Nadam se da će im ovaj naš uspeh dati vetar u leđa i motivaciju da budu deo ovoga. Nadam se i da će plivačima otvaranje akva centra puno značiti. Ukoliko budu imali pristup tom bazenu koliko žele, ukoliko bude uslova za rad, doćiće i rezultati. I nama će možda onda biti lakše da se okupimo i treniramo zajedno. Trenutno to nije slučaj, svi se pripremamo na različitim krajevima sveta i onda nemamo baš priliku da zajedno sparingujemo. Drago mi je što se na plivanje i vodeni sportovi gleda malo ozbiljnije - zaključio je Stjepanović!

