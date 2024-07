NEVIĐEN SKANDAL NA OLIMPIJADI ISPOD AJFELOVE KULE! Novinar Kurira: To što se DANAS desilo je NEUPOREDIVO GORE od otvaranja OI

Zorana Arunović i Damir Mikec postali su olimpijski šampioni. Srpski par strelaca pobedio je u finalu discipline deset metara vazdušni pištolj tandem iz Turske!

A juče, trećeg olimpijskog dana najveću pažnju je privukao duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. Novak je bio bolji i pobedom od dva-nula u setovima i plasirao se u treće kolo teniskog turnira na Olimpijskim igrama.

Odbojkašice Srbije zabeležile su prvu pobedu na olimpijskom turniru u Parizu, pošto su maksimalnim rezultatom savladale Francusku, posle 72 minuta igre.

O uspesima naših sportista i onome što ih tek očekuje govorio je u emisiji Puls Srbije Milan Raševiće, novinar Kurira, a u program se uključio i Vuk Brajović, teniski stručnjak.

Brajović je komentarisao pobedu Đokovića nad Nadalom.

- Novak je učinio sve što je mogao da izbaci Rafaela Nadal iz njegove komforne zone. Podsetićemo da je Nadal 14 puta osvajao najveći trofej na turnirima na Šljaci, trofej musketara, upravo na stadionu Filip Šatrije. Ovo je tek treći put da je Novak Đoković uspeo da pobedi njegovog velikog rivala na ovom terenu, a podsetićemo da je u pitanju 31. pobeda u njihovih 60 mečeva -rekao je Brajović i dodao:

- Novak ima jednu sjajnu strategiju o kojoj je, ekskluzivno za Kurir, pričao Viktor Troicki juče. On je rekao da se ta strategija pre svega oslanjala na to da se natera Nadal da trči, da Novak igra što više u otvorenom prostoru i da de fakto izmori rivala. Nadal ima dosta poteškoća sa različitim delovima tela, a samim tim i sa opštom kondicijom, što je bilo lako vidljivo juče. Posebno zato što niko nije imao takvu prednost na terenu kao što je Novak juče imao tek nešto oko sat vremena igre sa 6-1, 4-0. A onda, takođe ću citirati Viktora Troickog koji je rekao da je u tim trenucima Novak malo stao jer nije navikao da razbija Nadala na njegovom Šatrijeu do te mere.

Rašević se osvrnuo na negativne komentare povodom ceremonije otvaranja Olimpijskih igara i istakao da je Francuska pojam za slobodu još od Francuske revolucije (1789-1799), te da je razumljivo što se u potenciranju sloboda na različita individualna opredeljenja na otvaranju OI išlo do ekstrema.

Mišljenja je da nema razloga za preterano skandalizovanje nad ceremonijom otvaranja, posebno zbog toga se time pozitivna dešavanja na Olimpijadi poput prosidbe na stadionima, duhovitih performansa kao i naravno centralnih sportskih dešavanja potiskuju u drugi plan.

Ipak, kao glavni skandal na OI izdvojio je učešće holandskog odbojkaša Van de Veldea koji se danas takmičio pored Ajfelove kule u disciplini odbojka na pesku, budući da je reč o bivšem osuđeniku za teško krivično delo.

- Ako već govorimo o skandalima, hajde da pričamo o skandalu koji ne može da podeli nikoga, nego je zaista skandal. Holandski odbojkaš na pesku, Van der Velde, 27 ili 28 godina, danas je pored Sene ispod Ajfelove kule igrao odbojku na pesku sa svojim partnerom protiv Italijana. Izgubio je 2-1. 2016, on je osuđen za silovanje tada 12-godišnje devojčice u Velikoj Britaniji. Danas su, kažu, salve zvižduka upućene njemu, kada su ga pojedinačno predstavljali - rekao je Rašević i dodao:

- Vidite, po svim parametrima prava, ako si odslužio kaznu, društvo mora da se obaveže da imaš inkluziju, da radiš, ali njegovo učešće u takmičenju urušava reputaciju jedne takve organizacije. Osećaš knedlu u grlu kada vidiš čoveka koji ne samo da je silovatelj, nego je i pedofil. To je nešto o čemu bi trebalo da pričamo kada govorimo o zgražavanju. A što se tiče otvaranja,oni su se izvinili ako su nečija osećanja povređena. Ko ne želi da gleda ne mora da gleda, neka gleda sport, ali to nije najstrašnija stvar koje se desila.

