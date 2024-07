DA LI JE SRPSKI VESLAČ IZDAO SVOG KOLEGU? Spustio vesla, ODUSTAO usred trke i izazvao HAOS! Posle BURE se oglasio i SELEKTOR!

Srpski veslači Nikolaj Pimenov i Martin Mačković bili su blizu plasmana u finale dubl skula na 2.000 metara, međutim iako su vodili tri četvrtine trke, na kraju su posustali i završili kao četvrti. Posebno je začudila situacija u poslednjih 60 metara kada je Pimenov potpuno stao i prestao da vesla, pa su se zbog toga povele brojne teorije. Pričalo se da je Pimenov bio umoran, povređen, pa čak i da je "izdao" svog kolegu Mačkovića.

Tim povodom oglasio se selektor Nikola Stojić za "Mozzart Sport" koji je otkrio da nijedna od ovih teorija nije tačna, nego da su naši veslači jednostavno izgubili sinhronizaciju pokreta, najvažniju u ovom sportu od koje zavisi brzina. Tako je u potpunosti pala u vodu teorija o nekim problemima između njih.

"Najpre bih da im čestitam kako su junački došli u situaciju da se bore za finale i malo im je nedostajalo, a imali su fantastično jaku konkurenciju, od osvajača medalja u Tokiju, prvaka Evrope, vicešampiona sveta...", kazao je Stojić, a onda objasnio šta se to dogodilo: "Nije niko odustao od trke, ali se desilo nešto što ne bi smelo. Momci nisu ostali usaglašeni u trci, razišli su se, faktički su se sudarali, ne mislim fizički, naravno. Martina je malo povukao finiš, a u suštini, mogli su mirno da privedu trku kraju, jer ih Rumuni ne bi stigli".

Kakva šteta, Pimenov nije imao snage za finale... pic.twitter.com/KWkPjHQt2d — Premier99 (@Premier99999) July 30, 2024

U četvrtak 1. avgusta Martina Mačkovića i Nikolaja Pimenova očekuje "B" finale u dubl skulu, odnosno za plasman od 7. do 12. mesta, dok će Jovana Arsić nastupiti u "C" finalu singl skula, za plasman od 13. do 18. mesta. Od njih smo očekivali više na Olimpijskim igrama u Parizu, toga je svestan i Stojić.

"Nadali smo se da ćemo imati oba čamca u finalu. Dubl skul će se boriti za plasman od 7. do 12. mesta, a Jovana za plasman od 13. do 18. mesta. Hteo bih ovim putem da čestitam našim strelcima na osvajanju zlatne medalje", zaključio je on.

Kurir sport / Mozzart Sport / Mondo

BONUS VIDEO:

01:16 Novak Đoković konferencija na Olimpijskim igrama