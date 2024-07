OSTVARILA SAM SVOJ SAN: Olimpijska šampionka Kasandra Bogran potpuno oduševljena

Kasandra Bogran (Cassandre Beaugrand) izjavila je da je ostvarila svoj "životni san" postavši olimpijska šampionka u triatlonu na Olimpijskim igrama (OI) u Parizu.

"Posle Tokija, to nije bio dug i lak put i nikada nisam prestala da verujem u to. To je bio moj životni san, i ostvarila sam ga", rekla je novinarima Kasandra Bogran (27) posle pobede.

Ona je dodala da je sve vreme pokušala da se ne destabilizuje jer se celo telo napreže i čuje se navijanje publike.

"Bilo je prosto neverovatno. I sve dok nisam prešla liniju, nisam želela da podignem ruke. Stvarno sam želela da pređem tu liniju da bih sebi rekla - Konačno sam to učinila", rekla je Kasandra Bogran.

