"SATANISTIČKI SMEĆARI, SEME IM SE SUDIJSKO ZATROVALO": Šokantna objava srpskog sportiste koji je DISKVALIFIKOVAN sa OI

Šokatna objava Nemanje Majdova posle eliminacije sa OI odlukom sudija (zbog tri žuta kartona):

Srpski džudista oglasio se na društvenom mreži Instagram, a njegovu poruku prenosimo u celosti:

- Satanistički smećari, seme im se sudijsko zatrovalo. Diskvalifikovati me nakon dve minute i ne pružiti mi šansu da uopšte pokažem bilo šta... Jesu vam to te vrednosti i taj sport i Olimpijske igre, smećari obični? To vam je sve, vratiće vam se svaka suza go**a satanistička - napisao je Majdov i dodao:

- Jedino tako me i možete zaustaviti klošari. Džudo uništen i popi*an sport. Sto odsto sudijska kontrola ishoda meča... Prođe onaj koji hoće da se sagne i da im se klanja. E pa to od mene nećete dočekati nikada, takva medalja mi i ne treba, smećari nesretni. Četiri godine nas nabijaju, 15 kvalifikacija, ćutiš jer da te ne oštete na Olimpijadi i dođeš i opet klasika, pošalji ga kući dok se još nije ni zagrejao.

foto: Pritnscreen/Instagram

- I vi novinari, nisam izgubio, niko me nije porazio, to je malo teže za izvesti, već su me diskvalifikovali na tri kazne koje su izmislili i izbacili. Nije suđeno, ne daju. Jer trenutno u ovom sportu ne osvajaju najbolji, već moraju satanisti da ti dopuste da osvojiš. Pi**m im se na sve. Za dalje ne znam, dok su ova njihova nova pravila, ja nemam i ne želim da trošim vreme i toliku žrtvu podnositi za ovaj sport, jer nema nikakvog smisla - napisao je Majdov.

Evo šta se sve dešavalo i zbog čega je Nemanja toliko besan:

