HOROR! SRPSKI SPORTISTA KOJI JE BLJUVAO VATRU ZBOG DISKVALIFIKACIJE SA OI, ZAROBLJEN 48 SATI NA AERODROMU: Čak ga držali BEZ HRANE

Nemanja Majdov nalazi se u centru pažnje javnosti posle skandala na Olimpijskim igrama u Parizu.

Srpski džudista je izgubio meč diskvalifikacijom jer je dobio tri žuta kartona, a sa tim nije želeo da se pomiri. Bljuvao je vatru posle kako na borilištu, tako i društvenim mrežama. Isto je ponovio i posle eliminacije u miksu.

Ovo nije prvi put da se Majdov pojavljuje u centru pažnje javnosti, a da povod nije neke veliki uspeh. Naime, on je 2017. godine proveo čitava dva dana zarobljen na aerodromu u Bakuu zbog toga što mu Džudo savez Srbije greškom nije obezbedio adekvatnu vizu za ovu državu.

Majdov je tada bio bez hrane više od 48 sata na aerodromu u prestonici Azerbajdžana.

Srpski džudista Nemanja Majdov proveo je više od dva dana zarobljen na aerodromu u Bakuu jer imao azerbejdžansku vizu greškom Džudo saveza Srbije

Tada se situacija, srećom, rešena intervencijom tadašnjeg ministra Vanje Udovičića.

Videćemo šta se se dalje dešavati povodom ove situacije iz Pariza. Veliko je pitanje kako će MOK i Svetska džudo federacija reagovati na ove optužbe koje su stigle od strane Majdova.

Podsećamo, Majdov je napisao sledeće:

- Satanistički smećari, seme im se sudijsko zatrovalo. Diskvalifikovati me nakon dve minute i ne pružiti mi šansu da uopšte pokažem bilo šta... Jesu vam to te vrednosti i taj sport i Olimpijske igre, smećari obični? To vam je sve, vratiće vam se svaka suza go**a satanistička - napisao je Majdov i dodao:

- Jedino tako me i možete zaustaviti klošari. Džudo uništen i popi*an sport. Sto odsto sudijska kontrola ishoda meča... Prođe onaj koji hoće da se sagne i da im se klanja. E pa to od mene nećete dočekati nikada, takva medalja mi i ne treba, smećari nesretni. Četiri godine nas nabijaju, 15 kvalifikacija, ćutiš jer da te ne oštete na Olimpijadi i dođeš i opet klasika, pošalji ga kući dok se još nije ni zagrejao.

- I vi novinari, nisam izgubio, niko me nije porazio, to je malo teže za izvesti, već su me diskvalifikovali na tri kazne koje su izmislili i izbacili. Nije suđeno, ne daju. Jer trenutno u ovom sportu ne osvajaju najbolji, već moraju satanisti da ti dopuste da osvojiš. Pi**m im se na sve. Za dalje ne znam, dok su ova njihova nova pravila, ja nemam i ne želim da trošim vreme i toliku žrtvu podnositi za ovaj sport, jer nema nikakvog smisla - napisao je Majdov.

