KO JE NEMANJA MAJDOV ČIJA JE OBJAVA IZAZVALA VELIKU BURU: Sudijama poručio da su SATANISTIČKI SMEĆARI, a ovo je njegova BIOGRAFIJA

Reprezentativac Srbije u džudou Nemanja Majdov nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Olimpijskih igara u Parizu u kategoriji do 90 kilograma jer su ga sudije na samom početku meča diskvalifikovale.

Usledilo je njegovo brutalno obraćanje sudijama i skretanje pažnje javnosti na ono što je doživeo, ali i na stanje u ovom sportu.

Sportista je posle meča na zvaničnom Instagram profilu objavio niz uvreda zbog njegove eliminacije.

"Satanistički smećari, seme im se sudijsko zatrovalo. Diskvalifikovati me nakon dve minute i ne pružiti mi šansu da uopšte pokažem bilo šta… Jesu vam to te vrednosti i taj sport i Olimpijske igre, smećari obični? To vam je sve, vratiće vam se svaka suza go**a satanistička. Jedino tako me i možete zaustaviti klošari...", samo je deo poruke koja je izazvala veliku buru na Olimpijskim igrama.

foto: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

KO JE NEMANJA MAJDOV?

Nemanja Majdov rođen je 10. avgusta 1996. godine na Palama. Osnovnu školu "Sveti Sava" završio je 2011. godine kao đak generacije. 2015. godine završava srednju farmaceutsku školu u Gimnaziji i srednjoj stručnoj školi Istočna Ilidža sa odličnim uspehom. Potom svoje obrazovanje nastavlja na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta u Istočnom Sarajevu.

Džudoom je počeo da se bavi u ranom detinjstvu, 2003. godine oblači svoj prvi kimono i već 16 godina u njemu niže velike uspehe u svetu džudoa i šire. Nemanja je od 2013. godine član Džudo kluba „Crvena Zvezda“ iz Beograda, a iste godine otpočeo je svoju karijeru pod okriljem zastave Republike Srbije.

foto: Profimedia / Naoki Nishimura

Nosilac je majstorskog zvanja crni pojas 3. dan. Nemanja je još kao dečak ostvarivao velike uspehe na tatamiju. Osvajač je preko 200 medalja poletarskog i pionirskog uzrasta. U periodu od 2006.-2009. godine ostao je neporažen kada je imao niz od 198 pobjeda na prostorima bivše SFRJ. Višestruki je šampion države još od kategorije poletaraca do seniora.

2011. godine Nemanja počinje svoju profesionalnu džudo karijeru nastavljajući sa nizom uspeha.

2014. godine se penje na krov Evrope osvojivši zlato na prvenstvu Evrope u Bukureštu, a isti uspeh ponavlja i 2016. godine u Malagi i tako postaje dvostruki šampion Evrope za juniore.

foto: Nemanja Miščević

Na Olimpijskim igrama za mlade 2014. godine održanim u Kini okitio se srebrom. 2017. godine Nemanja Majdov se sa Svjetskog prvenstva iz Budimpešte vraća sa zlatom oko vrata. Postao je šampion sveta, a Srbija je dobila svog prvog ikada svetskog šampiona.

Vicešampion je Evrope 2018. godine (Tel Aviv) i srebrni na Mediteranskim igrama 2018. godine (Tarragona). 2019. godine u martu mjesecu, osvaja svoj prvi Grand Prix u karijeri u marokanskom Marakešu. U maju iste godine osvaja i svoj prvi Grand Slam u karijeri u Bakuu.

Takođe 2019. godine osvaja bronzu na svjetskom prvenstu što je druga svjetska medalja Nemanje Majdova za Srbiju. Krajem iste godine pada i Kina gdje je Nemanja osvojio svoju prvu masters medalju i prvu ikada masters medalju za Srbiju. Nemanja je svojim rezultatima osigurao titulu najboljeg džudiste ali i borca ikada sa prostora bivše Jugoslavije.

foto: Privatna arhiva

Proglašen je za najboljeg mladog sportistu Srbije 2014. godine, a iste godine postaje i ambasador sporta Republike Srpske. Najbolji je sportista iz Reublike Srpske za 2017. godine i najbolji sportista Sportskog društva "Crvena Zvezda" iste godine. dobitnik je i specijalne nagrade Olimpijskog komiteta Srbije za 2017. godinu. 9. januara 2018. godine, na dan slave Republike Srpske, Nemanja je od strane Predsednika republike odlikovan ordenom zasluga za narod.

2018. godine Nemanja je proglašen i za najboljeg sportistu grada Beograda. 05. marta 2020. na proslavi 75. rođendana Crvene Zvezde Nemanja je proglašen najboljim sportistom SD CZV, dok je njegov otac i trener Ljubiša proglašen za najboljeg trenera.

Takođe je i pripadnik snaga MUP-a Republike Srpske.

(Kurir sport/nemanjamajdov.com)