ŽESTOKA DEBATA U STUDIJU OKO BOKSERKE SA MUŠKIM HROMOZOMIMA: Da su radili testove i skinuli gaće videli bi PRAVU ISTINU

Velik skandal na Olimpijskim igrama u Parizu dogodio se na bokserskom meču u ženskoj konkurenciji kada je italijanska bokserka Anđela Karini predala je meč protiv Iman Helif iz Alžira nakon samo 45 sekundi.

Naime, kako je ranije utvrđeno, Helif je rođena s muškim hromozomima.

Incident je pokrenuo žestoku debatu o učestvovanju transrodnih sportista u ženskim kategorijama, a u jutarnjem programu gosti su bili Stanka Pejović, generalni sekretar sportskog društva "Radnički", i Predrag Azdejković, novinar i LGBT aktivista.

Pejović, koja se dugo bavi borilačkim sportovima, izrazila je zabrinutost zbog učešća transrodnih sportista u ženskim disciplinama.

- Meni zaista nije normalno da žena ima boks meč sa muškarcima, mislim na zvanična takmičenja. S obzirom na to da sam se jako dugo bavila borilačkim sportovima i samo sam sparingovala sa muškarcima, znam šta znači muški udarac u odnosu na ženski. Znači, moje sparinge i treninge sam imala isključivo sa muškarcima, a takmičila sam se u ženskoj konkurenciji. To je negde podizalo moju formu za takmičenje. Mislim da ovo nije u redu, ako tako mogu da kažem, i mislim da je takmičarka uradila najbolje što je mogla. Tako što je predala meč. Ja bih savetovala sve žene iz te kategorije da napuste jer se ne možete boriti protiv takvih stvari. To je jedna globalna promena danas u svetu - rekla je Pejović.

Voditeljka ju je potom upitala šta smo dobili time ako sve takmičarke odustanu.

- Neka dobije ono što je tražio ili tražila. Ako mu je to želja. Ako se neko rodi i ne zna šta je, onda je već u problemu sa svojim životom - rekla je.

Azdejković, s druge strane, ukazao je na problem nedoslednosti u pravilima različitih sportskih organizacija.

- Meni je stvarno problematično ono što se desilo posle toga, a to je ustvari histerija i gomila lažnih vesti. Iman je rođena kao žena sa ženskim polnim organima. Ako bismo se vraćali u 19. i 20. vek i radili testove, to bi značilo da im skidaju gaće i da gledamo šta imaju. Da su radili testove na Imanu, videli bi da ima ženski polni organ. Ona je iz Alžira, zemlje gde je biti gej kažnjivo, gde se to kažnjava sa tri godine zatvora. I sada se čitava histerija vrti oko strašnih zapadnih vrednosti. Izvinite, ona nije sa zapada, već iz kraja gde ne može da se vrši promena pola. Posle toga su izašle njene slike kada je bila mala devojčica sa cvećem u kosi. Ona je rođena sa vaginom - tvrdi Azdejković,

Voditeljka je potom podsetila na diskvalifikaciju Iman sa Svetskog prvenstva. Kada je Međunarodna bokserska asocijacija, organizator tog takmičenja, saopštila je tada da se Helif "pretvarala da je žena" i da su na osnovu testova ustanovili da ima XY hromozome, kakve imaju muškarci.

- To isto nije tačno, jer je Međunarodna bokserska asocijacija dala saopštenje da je ona diskvalifikovana, ali testovi nisu javni. Koji testovi? Ne zna se. Tako da su to nagađanja - rekao je Azdejković.

- Ali činjenica je da nije učestvovala na svetskom prvenstvu - rekla je voditeljka.

- Ali je učestvovala na Olimpijadi u Tokiju 2020. godine i izgubila. To nije uopšte problem ni u njoj nego u sportskim radnicima. Ajde, međusobno se dogovorite da li nivoi testosterona nisu prihvatljivi, jer mnogo žena ima povećan testosteron. Gomila sportistkinja, koje su žene i rađale decu, imaju povećan testosteron i bile su diskvalifikovane zbog toga, šta ćemo onda? Dogovorite se i dajte odgovor na pitanje šta je žena i ko sme da se takmiči. Jer imamo primer da je ona rođena i u porodilištu, kada je rođena, rekli su: 'Rodili ste, gospođo, devojčicu. - rekao je Azdejković.

Pejović se potom osvrnula na problem.

- U životu nokautirana sam samo od strane muškaraca, na sparingu, nikad me nije nokautirala žena. Sporna je ta snaga udarca, pogotovo u borilačkim sportovima. Prošle godine sam bila na Evropskom prvenstvu u Grčkoj, i tu je učestvovala osoba koja je rođena kao muškarac, a sada je žena. Naravno, imala je mnogo bolje rezultate. Biološki, muškarci imaju mnogo bolje predispozicije nego žene. Zaista je glupo da se žene takmiče sa muškarcima u bilo kom sportu. Naravno, postoje izuzeci. Kao što sam ja ostala u tom muškom sportu poslednjih 20 godina, radila sam kao žena i takmičila se. Pogotovo tih 90-ih, nije bilo popularno. Bila sam jedina žena u kikboks klubu Crvena zvezda Delije, 1992. godine. Sada u gomili klubova imate mnogo žena, i mečevi su dobri - rekla je Pejović.

