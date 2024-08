BIVŠI REPREZENTATIVAC TVRDI: OVA GENERACIJA KOŠARKAŠA JE JEDNA OD NAJJAČIH! Srbiju istakao kao favorita, ali i ove dve ekipe

O šansama naše reprezentacije za osvajanje medalje na Olimpijskim igrama govorio je u emisiji Puls Srbije osvajač srebrne medalje na Igrama u Riju 2016. godine, košarkaš Stefan Birčević.

Kaže da je aktuelni sastav reprezentacije veoma kvalitetan:

- Svakako da je ovo jedna generacija koja je možda i jedna od najjačih. Do sada smo uvek imali dobre košarkaše. Uvek smo imali dosta uspeha i na svetskim takmičenjima i na evropskim, na Olimpijadi, ali mislim da ova generacija isto ima veliku šansu da dođe do medalja, pa videćemo da li će to biti najsjajnija ili neka druga. Važno da se okitimo jednom od medalja.

Smatra da u odnosu na Južni Sudan reprezentacija Srbije prednjači u kvalitetu:

- Videli smo i juče razliku u kvalitetu protiv Portorika tj. koliko smo moćni i jači od Portorika. Ja mislim da je razlika velika u kvalitetu i u odnosu na Južni Sudan. Svakako neće biti lako, svakako mora se ući maksimalno kao što su ušli protiv Portorika i mislim da neće biti veći problema u toj utakmici.

Kao dva glavna igrača naveo je Nikolu Jokića i Bogdana Bogdanovića, a favoritima smatra timove Srbij, Kanade i Amerike

- Mnogo oslanjamo i treba da se oslanjamo na naše najbolje igrače, a to su Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović. Oni su nosioci u svakom smislu, ali svi ostali igrači pokazuju da su zasluženo tu i da su podređeni timu na najbolji mogući način. Mislim da su favoriti Srbija, Kanada i Amerika, ali ima tu još reprezentacija koje mogu da dobro da igraju.

