ANGELINU ČEKA DUŽA PAUZA: Detalji TEŠKE POVREDE srpske atletičarke - oglasio se doktor: Bila je junak!

Srspka atletičarka Angelina Topić neće moći zbog povrede da nastupi u finalu skoka uvis na Olimpijskim igrama u Parizu, izjavio je prvi čovek Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović

Ona se povredila danas tokom zagrevanja u kvalifikacijama, i pored teške povrede je nastavila takmičenje i uspela da izbori plasman u finale.

foto: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Povredila je sam pripoj na kosti, spoljna strana potkolenice, kost se zove fibula. Kod tako mlađih uzrasta se desi da ligament ostane čitav, a da se isčupa taj deo kosti sa ligamenta. Tako da je ligament čitav, pa je to u budućnosti bolja vest. Samo što sada moramo da joj stavimo čizmu. Bila je junak! Uspeli smo to da bandažiramo, pa to nije mnogo ni oteklo i mogla je da se takmiči. Iako se plasirala moramo da je povučemo sa takmičenja", rekao je doktor Jovan Đurović za "Telegraf".

"Oporavak je oko četiri nedelje, radićemo sve što može da je koliko toliko sprečimo da atrofiraju mišići, pa da vidimo da li se može spremiti za Svetsko prvenstvo", zaključuje Đurović.

(Kurir sport)