OBEZBEDILA PLASMAN U FINALE SA ODVOJENIM PARČETOM KOSTI! Angelina Topić je ČUDO i PONOS SRBIJE! Svima nam je ZADALA LEKCIJU!

Ponos sprskog naroda, neverovatna, hrabra, odlučna, heroina Angelina Topić plasirala se u finale Olimpijskih igara u skoku uvis, a to je uradila sa odlomljenim parčetom kosti u skočnom zglobu!

Povredila se naša Angelina na zagrevanju, svi su videli da nije dobro, ali je naše zlato uspelo da krajnjim naporima preskoči 192 cm što je bilo dovoljno za finale.

Plakala je kao kiša Angelina, a sa njom i cela Srbija. Nadali smo se svi da će uspeti ponos naše zemlje da se oporavi do nedelje, ali je povreda ipak bila mnogo teža nego što je iko mogao da pretpostavi.

Doktor reprezentacije Jovan Đurović otkrio je kako je 19-godišnja srpska skakačica uopšte uspela da se takmiči u kvalifikacijama sa tako teškom povredom.

- Imali smo sreće da smo joj u prvom minutu posle povrede stavili trake bandaža. One su čvrsto držale nogu pa se nije pojavio otok i preuzele su funkciju ligamenta. Dobila je i lek protiv bolova. Ostalo je učinila Angelina, koja je neverovatan takmičar, čudo prirode - rekao je doktor Đurović za "Žurnal".

On je zatim i objasnio kakva je tačno povreda zadesila Angelinu.

- Snimili smo povređeno mesto rendgenom i magnetnom rezonancom. Odvojilo se parče kosti na samom pripoju ligamenta na kost. Nije se pokidao ligament već se odvojio pripoj s malim delom kosti. To se zove avulzija. U ovoj situaciji to je bolja varijanta. Dobro je što nije ligament, jer kost zaraste, a s ligamentom bi imala problema cele karijere. Moraće da nosi čizmu od četiri do šest nedelja - zaključio je Đurović.

Angelina je tek upolvila u profesionalne vode, pred njom je još mnogo velikih takmičenja i uspeha. Pitanje je vremena kada će uzeti zlato na Olimpijskim igrama.

U međuvremenu, svima nam je zadala lekiciju, onu životnu.

Pokazala nam je Topićeva kako se bori za grb Srbije i da nikada ne treba odustajati od svojih snova.

Za nas je ona pobednica ovih Olimpijskih igara!

Kurir sport