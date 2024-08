UPLAKANA MARICA TEŠKO PODNELA ELIMINACIJU! Svi su imali 25 kila više od mene... Za ovu ekipu ću uvek da GINEM!

foto: Kurir

Džudo miks tim Srbije nije uspeo da stigne do medalje na Olimpijskim igrama pošto je u repasažu poražen od Brazila.

Jako emotivno ovaj poraz podnela je Marica Perišić koja se borila protiv rivalki iz daleko težih kategorija.

- Bolno, iskreno, ceo dan, zato što ceo dan gledam svoju kategoriju, u kojoj ne mogu da radim. I to mi ni malo drago nije bilo, zato što morala sam da radim u dve kategorije više, i to nije nešto što sam navikla da radim, pogotovo da gubim. S obzirom na to da sam u Zagrebu radila moju kategoriju i onda sam mogla da osetim tu snagu, i da ginem za njih i pobedim. Danas to nije bio slučaj, svi su imali 25 kila više od mene, i to mi je malo teško palo. Ušla sam u borbu da probam, da osvojim bilo koli poen, jer sam znala da je svaka pobeda bitna, da je svaki ipon, svaki vazari, i za ovu ekipu ću uvek da ginem, i to je nešto što ne mogu da opišem, što pojedinačno takmičenje nikada ne može da nosi sa sobom. Jako sam ponosna na celu ekipu, zato što iako imamo dve kategorije u svojim, četiri su bile šuplje, ali mi smo i dalje izneli to najviše što je moguće. Mnoge zemlje, mnoge nacije koje usu u samom vrhu, Kanada, Italija, Gruzija, Kazahstan... Oni su svi izgubili, mi smo prošli u prvih osam na Olimpijadi, što je nešto što nismo mogli da sanjamo, da nam je neko rekao, i iskreno sam jako ponosna na ceo tim - rekla je Marica Perišić, pa dodatno objasnila koliko je teško bilo da se bori van svoje konkurencije:

foto: Dado Đilas

- Iskreno ne mogu da opišem, jer to su sve borci koji su se takmičili ovde, prvoklasni borci u svojim kategorijama. Nije kao da mogu nešto mnogo da ih zeznem, ili da ja njih nasamarim. Mnogo pametni, inteligentni borci, osećala sam se kao da sam se sudarala u zid, ali ja sam takva glava, da ću ići glavom kroz zid. Nažalost, u prvoj borbi sam povredila lakat, pa smo odlučili da ga samo zaflasterišemo, i da idemo do kraja. To me malo koštalo borbe koje sam radila, jer nisam mogla svoje borbe da radim, ali sam dala sve od sebe da pokušam da d onesem pobedu.

Eliminaciju je podnela veoma emotivno.

- Jako mi je emotivno, jer je došao kraj. Poslednje tri godine sve što smo radili... Žao mi je što se za mene zaokružilo na ovaj način, da nisam imala pobedu na ekipnom. Ali isto tako, mislim da je ekipa izbalansirala da zadovoljno izađemo iz ove sale, i da znam da ćemo se za četiri godine vratiti jači nego ikada - zaključila je ona.

