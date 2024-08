KAKAV POTEZ! Nikola Grbić ZAKLJUČAO IGRAČE u OLIMPIJSKOM SELU! VASPITNA MERA za odbojkaše posle poraza!

Selektor odbojkaške reprezentacije Poljske Nikola Grbić zabranio je svojim igračima da napuštaju Olimpijsko selo.

Poljska je poražena od Italije, ovo je jako teško palo Grbiću, a iako je njegov tim prošao u četvrtfinale gde će odmeriti snage sa Slovenijom, nije zadovoljan prikazanim i želi maksimalan fokus.

- Sve što je sada važno je da dobijemo četvrtfinalni meč. Ne zanima nas ništa drugo, ni ko će biti u finalu, niti druge olimpijske discipline, ne zanimaju nas ni rezultati drugih poljskih sportista u Parizu - zagrmeo je Grbić. Do meča sa Slovenijom (ponedeljak) igračima Poljske biće zabranjeno da budu previše relaksirani kao do sada. Fokus i usredsređenost je sve što se traži od njih. - Nema više razmene brošura i slikanja ispred turističkih atrakcija. Sada nam je fokus samo na četvrtfinalu - direktan je Grbić. Igrači će do meča sa Slovenijom biti zaključani u Olimpijskom selu. - Naravno, neću braniti igračima da gledaju televizor, telefone i druge uređaje. Znam da to nije moguće. Ali ono što želim je da više vremena provedu usredsređeni na druge stvari. Moramo da se fokusiramo na Sloveniju - zaključio je Grbić.

Kurir sport