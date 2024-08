AU, DA SE NAJEŽIŠ! Dragutin Topić poslao NAJEMOTIVNIJU PORUKU Angelini! Evo ŠTA joj ĆALAC obećava!

Dragutin Topić se oglasio na društvenoj mreži Instagram i poslao emotivnu poruku ćerki Angelini Topić.

Naša heroina se uprkos povredi plairala u finale Olimpijskih igara, ali telo nije izdržalo, te je morala da odustane od sna u ovom trenutku...

Sve je ovo teško palo svima u Srbiji, a najteže njenom ocu Dragutinu koji je tu za nju u svakom koraku, a dao joj je i moćno obećanje!

- Nosio te "ćalac" kao malu na ramenima do vrtića i škole, to si obožavala, čini mi se da ti ništa veću radost nije pružalo od toga. I sinoć te ćalac uneo u naš stan uz stepenice na drugi sprat, onako laganu kao pero, i opet uz osmeh, za to tate i služe. Obećavam ti, na prvo sledeće pobedničko postolje ću te popeti na ramenima, nećeš na to dugo čekati. Volim te - napisao je Dragutin Topić.

Srbija je ponosna na Angelinu...

Kurir sport

Bonus video:

00:36 Angelina Topić izjava