BESKRAJNO SAM PONOSAN NA NAŠE SPORTISTE U PARIZU! Intervju - Zoran Gajić za Kurir: Kada vidim kako im kuca srce za Srbiju...

Olimpijske igre su u fokusu ovog leta. Više nego dovoljan povod za razgovor sa Zoranom Gajićem, ministrom sporta u Vladi Srbije.

Legenda srpske odbojke sad je na drugom zadatku, a želja mu je ista - da učestvuje na putu srpskih sportista do evropskih i svetskih vrhova.

Tu je uvek za njih i to je na neki način vodilja u njegovom drugom mandatu na poziciji ministara.

Kako ste se osećali dok je na svečanoj ceremoniji defilovao tim Srbije sa čak 113 sportista, a mnogo veće države su imale dvocifren, pa čak i jednocifren broj sportista?

- Sreća i ponos su emocije koje su u tom trenutku dominirale kod svakog građanina Srbije, pa tako i kod mene. Bez obzira na to koliko je naša teritorija manja ili imamo manji broj stanovnika, Srbija je zemlja sporta, mi smo baždareni za velika dela u sportu i to nam niko ne može oduzeti. Šampione koje smo imali i koje imamo na planetarnom nivou drugi samo mogu da sanjaju. Nije tu reč samo o tome što naši sportisti osvoje prva mesta, zlatne medalje, oni su uz sve to i rekorderi, pisci svetske sportske istorije sa jedinstvenim tehničko-taktičkim stilom u svojim sportskim granama. Kada osećaš da njihova srca biju za Srbiju i kada si svedok tome da oni zaista ulažu krv, znoj i suze za vrhunske sportske domete pod zastavom naše zemlje, onda je taj osećaj ponosa beskrajan i nemerljiv. Hvala svim našim sportskim pregaocima na svemu što su učinili za Srbiju, oni su naša svetla tačka kroz istoriju i izvor iz kojeg crpimo ono najlepše što nas pokreće i daje snagu da idemo dalje. Oni su motivacija svima nama.

foto: Starsport

Otvorena je "Srpska kuća" u Parizu. Kakvi su utisci sa lica mesta, sa strane nam sve deluje impozantno i da je pažljivo osmišljen svaki detalj?

- Učinjeni su veliki napori da se na Olimpijskim igrama u Parizu predstavimo na jedan moderan, kreativan i originalan način. U toj nameri smo apsolutno uspeli i "Srpska kuća" je još jedna zlatna medalja koju smo osvojili u Parizu, jer samo njeno postojanje i uticaj na nekoliko hiljada ljudi koji su došli da je vide i dožive je velika zlatna medalja. Obilaskom naše nacionalne kuće svaki posetilac ima priliku da se uveri koliko cenimo nasleđe koje imamo i s kolikom predanošću brinemo o budućim naraštajima. Pokazali smo svetu ko smo, od čega smo satkani, i šta Srbija može da ponudi.

Organizovaćemo svetsku Školarijadu, to je posle Univerzitetskih igara u Beogradu najmasovniji događaj. To su mini OI, u Parizu 10.000 sportista, na Zlatiboru 5.000. Veliki događaj za Srbiju?

- Kao što naši sportisti vredno rade, tako i mi iz Vlade radimo zajedno s njima. Vlada dosta ulaže u naš sistem fizičke kulture: fizičko vaspitanje, sport i rekreacija (fizičko vežbanje za celu populaciju), kako bi prvo identifikovala, zatim negovala, razvijala i omogućila našim ljudima da ostvare svoje aspiracije najbolje što mogu. Kada govorimo o ovom događaju, akcenat je na ranoj fazi, na školskom sportu, koji je jedan od najvažnijih perioda u razvoju i formiranju dece uopšte, pa i sportista. Naši talentovani sportisti dobijaju sveobuhvatnu, ali veoma individualizovanu i personalizovanu podršku kako bismo im pomogli da maksimiziraju svoj potencijal. Srbija je poznata kao sjajan domaćin najvećih sportskih svetskih događaja, a proteklih nekoliko godina bili smo domaćin mnoštva manifestacija na koje smo ponosni. Ukoliko organizujemo Svetske školske igre, to će biti prilika da se u Srbiji deca sa svih kontinenata takmiče, druže, bolje upoznaju, da saznaju nešto novo o sebi i drugima, o različitim kulturama i običajima. Naučiće da je druženje u okviru sportske aktivnosti bogatstvo koje nema cenu. Sport ima vitalnu ulogu u životima svih nas. Ima moć da okuplja zajednice i važno je sredstvo u poboljšanju zdravlja nacije. Povećati sportsku baštinu cilj je svih nas, a Svetske školske igre su izvanredna prilika za to.

foto: Starsport

Šta vam najčešće kažu srpski sportisti u razgovorima? Sigurno je da su na pravom mestu da dobiju neki savet s obzirom na vaše ogromno selektorsko iskustvo.

- Motivacija naših sportista je neizmerna, kao i hrabrost, jak karakter i volja za trijumfom pod srpskom zastavom. Izazovi sa kojima se susreću su veliki, brojni i različiti, a vođenje, podrška i ponašanje tokom sportskih aktivnosti i samih takmičenja mogu pozitivno uticati na njihove sportske rezultate. Za pozitivno i negujuće iskustvo sporta, pojedinci moraju ostati pozitivni bez obzira na rezultat, ali i realni u svojim očekivanjima. Kada to kažem, mislim na važnost prilagođavanja pritisku koji je uvek prisutan i koji jenjava tek nakon izvršenog sportskog zadatka. Verujem da je važno da svi sportisti osećaju maksimalnu podršku od svih nas, što se ponekad može ostvariti komentarom, a ponekad i time što ga ne date.

Ekspo 2027 predstavljen na najlepši način Čeka na događaj svetskih razmera, Ekspo 2027. Bili ste na promociji te manifestacije u "Srpskoj kući", kakve utiske nosite? - Imali smo priliku da sportskom svetu predstavimo i najvažniji događaj za našu zemlju, a to je Ekspo 2027. Baš kao i Olimpijske vrednosti: izvrsnost, poštovanje i prijateljstvo, tako i Ekspo promoviše boljitak za čitavo društvo, težeći da ponudi rešenja za najvažnija pitanja s kojima se društvo suočava. Kao ministar sporta sam srećan što smo u Parizu, gradu domaćinu Olimpijskih igara, kroz prelepu "Srpsku kuću" predstavili svoju zemlju - zemlju sporta, ali i zemlju domaćina Specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Ponosan sam što imamo prilike da svakodnevno slavimo sport i uspehe naših olimpijaca u jednom takvom ambijentu i u takvoj posebnosti.

Uvek ste imali neverovatnu smirenost dok ste bili pored terena, a kako sada pratite važne mečeve srpskih sportista? Da li ste postali navijač koji se nervira ili ste i dalje racionalni i smireni?

foto: Starsport

- Pozicija trenera i ministra je različita, jer kada ste trener, vi upravljate procesom i u svakom slučaju ste mnogo uvereniji i sigurniji u kom pravcu vodite trening i utakmicu. Ako se iznervirate kao trener ili igrač, pokazujete slabost, morate da se ponašate korisno na putu ka pobedi, a poznato je da je emotivna stabilnost u stresnim situacijama najvažnija karakteristika šampiona i nemate luksuz da imate emotivne ekskurzije. Poziv ministra i predsednika bilo kog sportskog saveza je takav da ne možete da utičete na sportistu na samoj utakmici i nastupu, dok traje takmičenje, i bliži je, naravno, ponašanju navijača. Ali zato je velika razlika u tome što i ministar i predsednici svih strukovnih saveza kao najvažniji zadatak imaju obezbeđenje uslova kako bi sportisti i treneri maksimalno mogli da se spreme za svoj zadatak, a kad nastup počne, svi se selimo na tribine i ostavljamo utakmicu u rukama sportista i trenera.

Nagrada koju dobijaju sportisti Srbije za medalju u Parizu je fantastična. Nema većeg motiva od donošenja odličja u svoju državu, ali verujemo da sportistima i te kako znači što mogu da obezbede svoju budućnost...

- Naši sportisti se takmiče sa amblemom zastave na dresovima, boreći se za svaki poen. Naša vlada i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odlukom o nagradama koje su najveće u istoriji našeg sporta pruža dodatnu motivaciju za ostvarenje maksimalnih rezultata. A naš plan uključuje ulaganje u srpske sportiste i finansiranjem redovnih programa sportskih saveza, dodatnim finansiranjem tih programa, naročito olimpijskih sportova, izgradnjom infrastrukture širom zemlje, rekonstrukcijom infrastrukture, obezbeđenjem stipendija najtalentovanijim mladim sportistima, vođenjem računa o najmlađim kategorijama finansiranjem Saveza za školski sport Srbije, vođenjem računa o čitavoj našoj populaciji finansiranjem saveza Sport za sve, kao i organizacijom velikih međunarodnih sportskih takmičenja. Posebno treba istaći naš Zavod za sport i medicinu sporta, koji pruža vrhunske usluge svim kategorijama sportista, kao i rad naše Antidoping agencije, koja je jedna od najcenjenijih nacionalnih antidoping agencija u Evropi. Tako da se podrška našim sportistima ne ostvaruje samo pomenutim premijama, na kojoj su oni i te kako zahvalni rukovodstvu države, već i širokim spektrom podrške i brige za sve naše sportiste i čitavu populaciju od sedam do 77 godina što se fizičkog vežbanja tiče.

Sport je moj život Da li za svoju dušu možete da pratite neki meč - bez protokola, obaveza i svega što nosi vaša funkcija? Koji sport najviše volite da gledate (da izuzmemo odbojku)? - Svaki trenutak proveden u sportskom ambijentu i takmičenju za mene je vreme za moju dušu. Sport je moj život, sport je u svim porama mog života, i to će tako ostati zauvek. Ne bih izdvajao nijedan sport posebno, jer svaki je na svoj način lep. Pratim sve sportove uvek sa istim žarom i ljubavlju.

Kurir sport